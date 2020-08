Mariano Catanzaro animo bollente | Doccia fredda sognando il GF Vip

Mariano Catanzaro cerca in tutti i modi di sbarcare nel mondo della televisione con il suo animo bollente e continua a sottolineare la sua volontà di partecipare al Grande Fratello Vip 5. L’ex tronista infatti, non è un volto nuovo all’interno del piccolo schermo vista la sua partecipazione a Uomini e Donne prima come corteggiatore e poi come tronista ma in primo piano il suo grande impegno all’interno di La Pupa e il Secchione.

L’ex corteggiatore infatti, si dimostra pieno di risorse e lancia all’interno dell’intervista a Novella 2000 la sua richiesta di poter partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip. Quali sono state le sue grandi parole?

Mariano Catanzaro dall’animo bollente

Simpatico per il suo carattere tutto pepe Mariano si è contraddistinto per il suo modo bizzarro di fare le cose e confessa al giornalista la sua grandissima voglia di poter entrare a far parte della casa più spiata d’Italia. L’ex pupo ha così spiegato: “Il mio desiderio più grande sarebbe quello di partecipare al Grande Fratello Vip, credo di avere tutte le carte in regola dopo il periodo difficile che stiamo passando e che probabilmente passeremo anche nei prossimi mesi. Credo ci sia bisogno di uno come me al GF Vip, chi mi conosce sa bene che sono un eterno giullare, spiritoso e con la battuta pronta. In tutte le trasmissioni in cui ho partecipato ho fatto sempre sorridere, vorrei far sapere al pubblico chi sono per davvero, mi auguro la produzione ci faccia un pensiero”.

Spiegando poi, quello che realmente vorrebbe diventare all’interno del reality: “Vedreste un Mariano molto focoso, non solo nel senso sessuale, intendiamoci, ma anche nel rapportarmi con i miei coinquilini. Sono stato sempre una persona che non le manda a dire e credo che nella casa dare il meglio di me”.

Ex tronista sempre più convinto

Maria Catanzaro confessa il suo animo bollente ma soprattutto la voglia di rivalsa che gli piacerebbe ottenere all’interno del Grande Fratello Vip. Secondo il suo punto di vista infatti: “Tante volte ho visto individui che, dopo aver fatto un po’ di tv, si credevano migliori degli altri. Ricordo un episodio successo a una festa dove ho partecipato. C’erano svariati personaggi del mondo dello spettacolo, notai che questi snobbavano le persone dandosi grandi arie”.

In conclusione, spera proprio di poter essere scelto da Alfonso Signorini visto che, nonostante la diretta inizi il 14 settembre, lui sia ancora in tempo per poter partecipare. Mariano sottolinea la sua voglia di rimanere umile e sé stesso: “Credo che alla base di tutto debba esserci l’umiltà. Spero che mi venga data la possibilità di partecipare a un programma di importante nazionale, se non internazionale, come il Gf Vip per poter dimostrare a tutti che la televisione non cambierà mai il mio essere. Sotto la doccia voglio essere sempre bello duro. Lascio spazio all’immaginazione”.