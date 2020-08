Milan News – Calciomercato: la dirigenza rossonera in queste ultime ore ha definito due cessioni dall’organico che andrà ad affrontare la stagione 2020/21. Si tratta di due operazioni molto diverse tra loro, che porteranno due calciatori lontano da Milano.

Milan News – Calciomercato: definite due cessioni, ecco chi parte

La prima cessione è quella di Ricardo Rodriguez al Torino. L’operazione è ormai definita in ogni sua parte, e manca poco all’ufficialità. Al Milan andranno 3 milioni di Euro più bonus, mentre al giocatore un contratto da 1.5 milioni di Euro a stagione. La trattativa è stata rapida in considerazione della volontà di tutte le parti di chiudere con il trasferimento del giocatore al Torino di Giampaolo. Rodriguez saluterà definitivamente il Milan andando a decongestionare un ruolo in cui c’è abbondanza: Theo Hernandez è titolare indiscusso del posto in campo, e poi c’è anche Laxalt in quel ruolo.

La seconda invece è una cessione ufficiale e riguarda uno dei prospetti più interessanti delle giovanili rossonere. Si è trasferito in prestito alla Pergolettese, che milita in Serie C, il portiere classe 2001 Matteo Soncin. Il ragazzo avrà quindi modo di vivere la sua prima stagione tra i professionisti dopo un lungo ed importante cammino nelle giovanili rossonere. È stato infatti Campione d’Italia con gli Allievi nel 2017, entrando poi stabilmente nel giro della Primavera e venendo convocato in Prima squadra in occasione del match di Coppa Italia contro Inter (2017) e di quello in campionato contro la Juventus (2019). È ormai in pianta stabile anche nel giro della Nazionale (Under 18)