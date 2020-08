Paura d’amare: quali sono i segni con questa caratteristica

Ci sono segni che non hanno timore di vivere intense emozioni in amore, assumendosi le responsabilità di una storia e affrontando le conseguenze di un impegno serio. Ci sono segni, invece, che fuggono dalle responsabilità a gambe levate o che provano una autentica paura d’amare, preferendo profili bassi e amicizie un po’ più intense, magari con coinvolgimento sessuale ma non sentimentale. Un atteggiamento che denota anche una buona dose di egoismo e di difesa esclusiva dei propri interessi e del proprio benessere. Vediamo la classifica.

1)Gemelli

È il segno cui va lo scettro d’onore del disimpegno. Il gemelli, soprattutto nella versione al maschile, soffre di una notevole dose di immaturità e propensione a conservare lo spirito fanciullesco. Non è cattivo, ma fugge dalle responsabilità come fosse, appunto, un bambino timoroso di un esame. Cerca, invero, l’appagamento sessuale ma, sentendo parlare di storia d’amore, tende a fuggire, soprattutto se essa implica condivisione di beni materiali. Oppure mantiene aperte diverse situazioni, con il serio rischio, prima o poi, di venire scoperto.

2)Capricorno

Non si direbbe, essendo il segno caratterizzato, come si suol dire spesso, da rigore e serietà. Sicuramente a livello professionale è così. Tutta un’altra storia sul piano sentimentale: abituato a stare isolato dalla massa, con pochi amici e con un quattro zampe come partner, trovandosi improvvisamente ad avere a che fare, invece, con un essere umano, ha qualche difficoltà a mettersi in gioco, nutrendo, nel proprio intimo e forse non riuscendo neppure ad ammetterlo, una intensa paura di perdere il proprio status e la propria indipendenza. Manipolatore com’è – non per cattiveria ma per paura, appunto – accusa l’altro di fuggire dalle proprie responsabilità. E’ lui, invece, il primo a scappare.

3)Acquario

Segno leggero, con tendenza a fuggire da situazioni troppo impegnative. Sia per paura di perdere l’autonomia a cui è legato strenuamente, sia per scarsa voglia di impegnarsi. L’acquario ama l’avventura, la vita e le situazioni in cui può ritrovarsi a scherzare con gli amici. Vive da solo ed è felice di questo: un partner rientra a fatica in questo quadro. Da qui la tendenza inconscia a cercare persone irraggiungibili, da corteggiare a lungo. Spesso senza risultati.

4)Ariete

In amore è piuttosto immaturo, teme i legami e ha paura di impegnarsi troppo o di provare emozioni troppo intense che non saprebbe come gestire. Fugge a gambe levate da persone che si dimostrano troppo interessate e troppo presto, senza dargli il tempo di metabolizzare la nuova situazione. Anche perché, avendo l’istinto di conquista, si stanca subito con persone troppo arrendevoli. Un soggetto troppo dolce nei modi lo destabilizza.

5)Vergine

Altro segno con tendenza a fuggire dalle responsabilità e dagli impegni. Ama come un chirurgo: metodico, preciso, senza troppe filosofie, detesta le persone che giocano con i sentimenti o che si dimostrano inclini ai sotterfugi. Scappa pure, però, da situazioni troppo coinvolgenti. Segno incline alla freddezza, concentrato sui suoi impegni di lavoro, mal sopporta un partner troppo presente e con troppe pretese. Ha una profonda e inconfessata paura di perdere la testa per amore, e quindi di distrarsi rispetto a suoi primari interessi di tipo professionale.