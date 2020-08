Perugia – Pescara – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Oggi in campo Perugia e Pescara per giocare la gara di ritorno della finale di playout del campionato di serie B e sapere chi tra i due club rimarrà in serie B e chi dovrà affrontare il campionato di serie C. La gara avrà inizio alle ore 21:00 allo stadio Renato Curi di Perugia e ricordando che nella gara di andata il Pescara si è imposta per 2-1.

Il Perugia di mister Oddo deve vincere a tutti i costi se vuole evitare una clamorosa retrocessione in Serie C. Per la formazione di Oddo serve almeno un successo con un gol di scarto per mandare tutto ai supplementari, mentre un pareggio segnerebbe la retrocessione.

Anche per il Pescara una discesa in Serie C rappresenterebbe un grande fallimento, partiti ad inizio campionato con altri obiettivi si sono ritrovati nel vortice della zona playout.

I ragazzi di mister di Andrea Sottil arrivano a questa gara con un piccolo vantaggio conquistato nella gara di andata che dovranno cercare di amministrare, basterà un pareggio per restare in Serie B, mentre una sconfitta di misura, con qualsiasi punteggio, significherebbe tempi supplementari ed eventuali calci di rigori.

Perugia – Pescara – Probabili formazioni

PERUGIA (4-3-3): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Kouan; Mazzocchi, Iemmello, Buonaiuto.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Scognamiglio, Campagnaro, Masciangelo; Memushaj, Palmiero, Kastanos; Clemenza, Galano; Maniero.

Perugia – Pescara – Pronostico

Per questa gara vediamo leggermente favorito il Perugia ma in una gara così delicata dove entrambe le squadre si giocano tanto tutto è ancora in ballo.

Il nostro pronostico prevede 1x e se la quota è bassa una combo 1x+over1.5

Perugia – Pescara – Dove vedere la partita in tv e streaming

Perugia-Pescara, con fischio d’inizio previsto alle ore 21:00, sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online a pagamento di DAZN detentrice dei diritti televisivi della Serie B.