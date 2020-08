Ricetta strudel pere e cioccolato: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi prepariamo insieme lo strudel pere e cioccolato, un dolce super veloce, una rivisitazione della ricetta tradizionale che prevede l’utilizzo delle mele. Questo dolce è perfetto da servire come fine pasto o per una merenda.

Strudel pere e cioccolato – Ingredienti

Pasta Sfoglia (1 sfoglia rettangolare) 230 g

Pere Williams 350 g

Cioccolato fondente 75 g

Zucchero di canna 30 g

Pangrattato 50 g

Burro 40 g

Mandorle pelate 25 g

Cannella in polvere cucchiaino ½

Zenzero in polvere ¼ cucchiaino

Per la superficie:

Zucchero di canna q.b.

Panna liquida

Strudel pere e cioccolato – Preparazione

Per preparare lo strudel pere e cioccolato cominciate versando in un padellino il burro. Lasciatelo fondere dopodiché aggiungete il pangrattato e fate dorare per qualche minuto mescolando di continuo. Non appena sarà pronto tenetelo da parte in una ciotolina.

Sminuzzate sia le mandorle che il cioccolato e mettete tutto da parte. Bene a questo punto procedete con le pere. Dopo averle sbucciate e private delle due estremità, tagliatele in 4 parti e privatele del torsolo. Infine affettate sottilmente le pere e raccoglietele in una ciotola.

Aggiungete il cioccolato fondente, le mandorle, lo zucchero di canna, lo zenzero in polvere la cannella. Mescolate bene il tutto. Srotolate la pasta sfoglia e immaginate di dividerla in 3 parti per il senso della lunghezza. Nella parte centrale dovrete versare il ripieno, sulle fasce laterali praticate dei tagli obliqui a distanza di 1 cm l’uno dall’altro.

Quindi ricoprite la parte centrale prima con le briciole tostate e poi con il ripieno di pere e cioccolato. Sollevate le striscioline che avete creato ai lati, una alla volta, portandole verso il centro in maniera alternata.

In questo modo otterrete un effetto a gabbia. Se dovesse avanzare qualche filo di troppo di impasto potrete scartarlo. Infine spennellate le striscioline con un pochino di panna e ricoprite con lo zucchero di canna.

Cuocete in forno statico, già caldo a 200°C, per circa 20 minuti. Una volta cotto lasciate raffreddare completamente lo strudel prima di tagliarlo.

Strudel pere e cioccolato – Consigli utili

Una volta pronto sarebbe bene consumare subito lo strudel.

Potete utilizzare anche altre tipologie di frutta, e al posto delle mandorle potete utilizzare anche delle nocciole.