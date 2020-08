Storie sbagliate: quali sono i segni che amano più spesso senza essere ricambiati

Portare avanti una storia non è cosa semplice, specialmente di questi tempi: fretta, indifferenza, egoismo sono i nemici principali. Se poi si aggiunge anche la paura d’amare il quadro è completo. Avere una vita sentimentale serena è un traguardo auspicabile ma non facile da raggiungere. Ci sono segni, però, che più di altri sembrano commettere errori di valutazione, innamorandosi spesso di persone sbagliate, donando se stessi agli altri senza però essere ricambiati in maniera altrettanto generosa. E allora vediamo quali sono i segni che hanno la tendenza marcata a ritrovarsi sovente in queste situazioni.

1)Cancro

È un segno che soffre spesso per amore. Un po’ perché, essendo sensibile e con la tendenza al masochismo, tende a essere troppo esigente e a cercare, anche inconsciamente, situazioni complicate. Vale soprattutto per le donne del segno. Di fronte all’intensità del loro sentimento gli uomini hanno la tendenza a spaventarsi. E reagiscono scappando. E il cancro si strugge nel ricordo del sentimento. Avendo poi anche una certa predisposizione al dramma, ancor più la presunta dolce metà scappa a gambe levate. Per poi ritornare, spesso, anche dopo mesi, essendosi reso conto di quanto la storia con un nativo del cancro possa essere intensa e appagante. A quel punto, però, troverà una porta sbarrata.

2)Scorpione

Segno dalle grandi passioni, ama completamente e perdutamente e pretende altrettanto. Arrivando a comportarsi alla stregua di un investigatore privato se nutre sospetti, in genere fondati, sul partner. Un comportamento che talvolta indispone la controparte che si sente sotto pressione. A quel punto, potrebbe allontanarsi, non avendo voglia di fornire troppe spiegazioni sulla propria vita o di essere sottoposto a estenuati interrogatori. E allo scorpioncino non rimarrà che chiedersi cosa è andato male e per quale motivo un sentimento e una storia così promettente all’inizio sia naufragata nel nulla. E nell’assenza di spiegazioni plausibili.

3)Sagittario

Ama tanto. E, da buon segno di fuoco, pretende tanto. Avendo anche le sue ragioni. Avere accanto un sagittario significa condividere la propria esistenza con un segno immensamente generoso e disponibile. Ma che tende a essere spesso autoritario, a imporre i suoi ritmi, a chiedere che il partner assecondi il suo non sentirsi mai completamente appagato, il suo cercare continuamente nuove mete, il suo essere spesso insoddisfatto e alla ricerca di nuove emozioni. Una vita vissuta al massimo, quella del segno. Ma talvolta il partner potrebbe avere bisogno di ritmi più rilassati e di non sentirsi sempre interpellato dalle continue ed esigenti richieste di cambiamento. Dunque potrebbe non ricambiare e, anzi, decidere di andare via. Lasciando il sagittario a meditare, da solo, sul perché.

4)Toro

È un professionista degli sbagli in amore, a causa della sua profonda insicurezza. Il nativo del segno lascia spesso che le preoccupazioni legate alla casa, al denaro e al lavoro influenzino pesantemente la vita di coppia. Che, pertanto, risente un po’ del suo continuo bisogno di essere rassicurato sul futuro. Purtroppo, però, la vita di certezze ne offre ben poche. E il partner potrebbe anche stancarsi del suo andare un po’ troppo con i piedi di piombo e del suo cercare sempre certezze di tipo economico. E non perché i beni materiali non siano importanti, ma perché i sentimenti, talvolta, hanno anche bisogno di un pizzico di leggerezza.