Meteo: previsioni per domani domenica 16 agosto 2020

Come indicano le previsioni Meteo per domani domenica 16 agosto 2020 al mattino ci sarà una giornata soleggiata su tutto lo Stivale. Nel pomeriggio, invece, avremo tempo instabile su Alpi e Prealpi e rovesci sparsi, che potrebbe estendersi in serata verso la Pianura Padana.

Nord: previsioni domani domenica 16 agosto 2020

Domani è previsto bel tempo al mattino su tutte le regioni. Al pomeriggio ci sarà tempo instabile su Alpi, Prealpi con qualche temporale. In serata il maltempo sconfinerà nella Pianura Padana: sono attese precipitazioni su tutte le regioni, fatta eccezione per l’Emilia-Romagna e la Liguria. Temperature in leggera diminuzione.

Centro: previsioni domani domenica 16 agosto 2020

Ci sarà tempo stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo possibili annuvolamenti sull’Appennino accompagnati da qualche rovescio. Temperature stabili o in leggera crescita.

Sud e Isole: previsioni domani domenica 16 agosto 2020

Giornata caratterizzata da bel tempo e cieli soleggiati su tutto il Sud Italia, Isole comprese. Temperature stabili o in leggera diminuzione.