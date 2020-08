Quali sono i segni che vivono Ferragosto in maniera più divertente

Una premessa è d’obbligo: questo Ferragosto 2020 non brilla per capacità di ispirare relax, nemmeno in coloro i quali hanno avuto la fortuna di potersi permettere una vacanza. Tra paura del contagio e raccomandazioni da seguire in maniera responsabile, sono tanti i limiti che impediscono – a tutti i segni – di godere appieno della giornata. In ogni caso, con le dovute cautele, è permesso concedersi qualche divertimento. E allora vediamo quali sono i segni maggiormente inclini a vivere la giornata in maniera dinamica.

1)Leone

L’estate è la sua stagione, così il nativo del segno si concederà volentieri una giornata di mare con la comitiva di amici, bevendo drink, mangiando lasagna sotto l’ombrellone e ascoltando musica fino a sera tardi senza fermarsi un attimo. Tra battute di spirito e risate la sua giornata trascorrerà in maniera super divertente.

2)Ariete

Pure l’ariete non riesce a dire di no al divertimento. Libero dal lavoro, senza obblighi di alcun tipo, avrà organizzato da tempo una giornata all’insegna del cibo e del relax. L’ideale è la grigliata di carne nel giardino della sua casa pieno di alberi per non soffrire il caldo, piscina e spazio giochi per i più piccoli, musica e allegria. Sarà il mattatore della giornata.

3)Gemelli

Spensierato di natura ma poco incline ad affrontare le lunghe code per giungere al mare, preferisce dirigersi in collina, lontano dallo smog, in un angolo di paradiso che ha scoperto per caso andandoci in moto qualche tempo fa. Con lui un paio di amici fidati, la borsa frigo con birre e panini, la stuoia per riposare all’ombra di una quercia e la tenda da campeggio per dormire nella natura.

4)Cancro

Il cancro, in letargo per quasi tutto l’anno, data anche la sua innata pigrizia e voglia di dormire e l’intolleranza al freddo, in estate risorge e a ferragosto non è da meno: nella sua casa al mare con vetrate ha organizzato un perfetto pranzo con gli affetti più cari. Del resto, quale migliore modo per un cancretto di celebrare una ricorrenza se non quella di preparare gustosi manicaretti da offrire ai suoi cari stupendoli con le sue ultime prelibate creazioni culinarie? Segno d’acqua, estivo, non potrebbe vivere senza sole e senza mare.

5)Sagittario

Sprofondato su una poltrona in vimini, il sagittario trascorre il ferragosto in relax in qualche angolo di mondo, in riva al mare, possibilmente. Con cocktail a disposizione, poco chiasso, e un paio di amici con cui scambiare quattro confidenze. Quindi passeggiata serale sul lungomare, aperitivo glamour e cena a base di pesce sul terrazzino della stanza d’albergo, tirando tardi, aspettando l’alba e sognando già la destinazione successiva.

6)Scorpione

Lo scorpione, oberato di lavoro in questa strana estate 2020, non vedeva l’ora che arrivasse Ferragosto, insieme a qualche giorno di ferie, per poter staccare la spina e fare quello che più gli piace: in spiaggia con il gruppo consueto di amici a far caciara, in uno stabilimento balneare chic, con pranzo leggero, risate, birra, bagni e sole per far decollare un’abbronzatura un po’ troppo spenta. Sì, perché la pelle color latte poco si addice al bikini bianco griffato comprato lo scorso anno quando la tintarella era decisamente più evidente.