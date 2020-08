Quanto sei social? Te lo dice l’oroscopo

L’uso dei social è ormai entrato nelle vite quotidiane di tutti. Ma c’è chi riesce a tenersene lontano, preferendo il contatto fisico e usandoli solo per occasioni di lavoro, e c’è chi, invece, ne fa un largo uso, sia per promuovere la sua immagine e la sua professione, sia per leggere notizie di attualità, condividere link, commentare nei gruppi. Vediamo ora quali sono i segni che sono più portati a usare tali strumenti e perché.

1)Ariete

Essendo un segno vanesio per natura, tende a utilizzare molto i social al fine di promuovere la sua immagine, le sue attività, il suo ruolo sociale. I selfie sono una consuetudine per il segno, che ama fare sfoggio della sua rete di amicizie e della sua intensa vita notturna tra locali, discoteche e lounge bar. Se coinvolto in una discussione, non si tira indietro, rendendo nota la sua opinione in maniera determinata e senza timore di giudizi.

2)Leone

Stesso dicasi per il segno del leone: desideroso di essere sempre al centro della scena, cura con molto scrupolo i suoi profili, forma gruppi di amici, organizza eventi riuscendo sempre a coinvolgere un gran numero di iscritti, scatta e pubblica selfie con autentica passione, badando, però, di divulgare solo quelli in cui sia in risalto la sua forma fisica e la linea di stacco dell’abbronzatura. Per poter, ovviamente, suscitare invidia nei colleghi che sono al lavoro. Sono per lui, altresì, un mezzo intelligente per promuovere la sua professione e i suoi hobby.

3)Scorpione

È molto attento alla vita social, ha profili su un buon numero di piattaforme, che usa spesso per condividere foto dei suoi momenti di festa e delle tavolate in compagnia degli amici. Ma che tornano utili anche per capire a chi avrà messo il like una sua certa conoscenza, ricostruendo, all’occorrenza, anche ogni singolo momento della serata trascorsa dal soggetto in questione. Molto attento ai suoi outfit, lo scorpione usa i social anche per promuovere la sua immagine glamour.

4)Sagittario

Per il sagittario i social, soprattutto le piattaforme visual come instagram, sono ottimi strumenti per promuovere i propri viaggi e le proprie esperienze in giro per il mondo. Anzi, spesso il nativo del segno gestisce anche un blog o un sito dedicato all’argomento, che fa andare avanti con strategie mirate di marketing. I social sono una passione e una professione redditizia per il sagittario, sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche. Usa le storie per condividere con la sua fanbase i preparativi in vista della partenza per la prossima destinazione in programma.

5)Bilancia

Tende a usarli per tenersi aggiornato sulle ultime tendenze della moda, ad esempio consultando gli outfit delle dive su instagram, si informa tramite facebook sugli eventi di settore e su iniziative di tipo culturale nella sua attività. Apre i link condivisi dalle testate giornalistiche per leggere notizie di politica e attualità. Scatta qualche selfie per far vedere quanto è felice con la famiglia e il suo giro di amici. Non ne è comunque ossessionato, ma ne fa un uso discreto, anche per ragioni di tipo professionale.