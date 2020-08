Ricetta sardenaira: ingredienti, preparazione e consigli

Intorno al 1450 nasce a Nizza la pissaladière, una gustosa focaccia condita con cipolle e acciughe. Col passare del tempo questa ricetta oltrepassa il confine e arriva in Liguria, dove assume nuove forme e varianti. Oggi andremo a vedere insieme come si prepara la sardenaira.

Sardenaira – Ingredienti

Ingredienti per una teglia di 35×28 cm:

Farina 00 500 g

Acqua 250 g

Olio extravergine d’oliva 60 g

Lievito di birra fresco 12 g

Sale fino 11 g

Per condire:

Polpa di pomodoro 600 g

Acciughe sotto sale 10 filetti

Olive taggiasche in salamoia 80 g

Capperi sotto sale 20 g

Aglio 8 spicchi

Olio extravergine d’oliva 50 g

Origano secco q.b.

Per ungere la teglia:

Olio extravergine d’oliva 10 g

Sardenaira – Preparazione

Per realizzare la sardenaira, per prima cosa preparate l’impasto: prelevate poca acqua dalla dose totale, aggiungete il sale e mescolate con un cucchiaino per scioglierlo. Mettete la farina in una ciotola capiente e iniziate a impastare mentre versate a filo l’olio e l’acqua rimanente, poi unite anche l’acqua in cui avete disciolto il sale. Continuate a impastare per amalgamare gli ingredienti, poi trasferite il composto sulla spianatoia e lavoratelo con le mani fino a che l’impasto non risulterà compatto.

A questo punto aggiungete il lievito fresco sbriciolato e continuate a lavorare l’impasto per circa 10 minuti fino ad ottenere una consistenza liscia, morbida ed omogenea. Coprite l’impasto con un panno da cucina e lasciatelo riposare a temperatura ambiente per 20 minuti.

Trascorsi 20 minuti, oliate una teglia di 35×28 cm e stendete l’impasto con le dita direttamente nella teglia, poi lasciatelo lievitare per un’ora ad una temperatura di 25°-26° a temperatura ambiente coperto con pellicola o in forno spento con luce accesa.

Nel frattempo dissalate le acciughe e i capperi sciacquandoli bene sotto l’acqua corrente, e scolate le olive. Una volta trascorso il tempo di lievitazione, preriscaldate il forno in modalità statica a 210° e iniziate a condire la focaccia: cospargete delicatamente la polpa di pomodoro su tutta la superficie, poi distribuite le olive, i capperi e le acciughe.

In ultimo aggiungete gli spicchi d’aglio con la buccia, spolverizzate con un po’ di origano e irrorate con circa 30 g di olio.

Cuocete la focaccia in forno statico preriscaldato a 210° per circa 30 minuti. Una volta cotta, sfornate la sardenaira e conditela con i restanti 20 g di olio e un altro po’ di origano. La vostra sardenaira è pronta per essere gustata ben calda.

Sardenaira – Consigli utili

Si consiglia di consumare la sardenaira appena fatta e ancora calda. Potete conservarla in frigorifero per 1-2 giorni, coperta con pellicola, e riscaldarla prima di servirla.

L’impasto si può realizzare anche con la planetaria munita di gancio per impasti. Se preferite potete utilizzare i pomodori freschi al posto della polpa di pomodoro.