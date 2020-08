Ricetta tagliolini al limone: ingredienti, preparazione e consigli

I tagliolini al limone sono un primo piatto prelibato e dal gusto delicato. Noi oggi abbiamo optato per una pasta fresca fatta in casa, ma se voi non avete tempo o non avete voglia, utilizzate la pasta che preferite.

Tagliolini al limone – Ingredienti

Per la pasta fresca:

Farina 00 200 g

Uova (2 medie) 70 g

Semola per la spianatoia q.b.

Per il condimento:

Burro 40 g

Scorza di limone possibilmente non trattato 1

Succo di limone 1

Olio extravergine d’oliva 10 g

Timo q.b.

Sale fino q.b.

Tagliolini al limone – Preparazione

Per realizzare i tagliolini al limone, per prima cosa preparate la pasta fresca: in una ciotola versate la farina, rompete le uova e iniziate a mescolare con una forchetta, poi usate le mani per maneggiare gli ingredienti fino a ottenere un impasto omogeneo.

Trasferite l’impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato e continuate a lavorarlo energicamente; aggiungete poca farina se necessario e maneggiate fino a ottenere un impasto liscio ed elastico. Formate una pallina e ponetela in un sacchetto per alimenti o avvolgetela nella pellicola trasparente e fate riposare almeno 30 minuti a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto.

Trascorso il tempo di riposo, riprendete la pasta, spolverizzate con pochissima farina 00, poi dividetela in 2 porzioni; richiudete nella pellicola quella che non usate subito per non farla seccare, l’altra potete tirarla con la macchina, passando dal livello più basso a quello più alto fino a ottenere una sfoglia molto sottile.

Adagiate le strisce ottenute su un piano di lavoro leggermente infarinato con semola rimacinata, con cui potrete spolverizzare anche le sfoglie pasta. Ricavate tre rettangoli da ciascuna sfoglia, lasciate che si asciughino per 2-3 minuti per lato. Dopodiché avvolgete i rettangoli su se stessi, senza pressare, per formare dei rotolini e tagliateli col coltello a striscioline di 2 mm di spessore. Srotolate i tagliolini con delicatezza prendendo un lembo di pasta, arrotolateli a nido e lasciateli seccare su un canovaccio pulito e leggermente infarinato. Proseguite fino a terminare tutta la pasta fresca.

Una volta pronti i tagliolini, passate alla preparazione del condimento: lavate bene il limone e grattugiate la scorza, facendo attenzione a evitare la parte bianca, di sapore amarognolo; poi spremete il succo del limone. Prendete un tegame capiente o una padella larga dai bordi alti, aggiungete l’olio, il burro e la scorza di limone e fate sciogliere il tutto a fuoco molto dolce.

Unite anche il succo di limone. Lessate i tagliolini in acqua bollente salata per 1-2 minuti al massimo, poi scolateli e aggiungeteli direttamente alla padella col condimento.

Fate saltare velocemente il tutto, aggiungendo un mestolo di acqua di cottura della pasta se necessario e mescolando per amalgamare bene. Aggiungete qualche fogliolina di timo e spegnete il fuoco. I vostri tagliolini al limone sono pronti.

Tagliolini al limone – Consigli utili

E’ preferibile consumare immediatamente i tagliolini; si possono conservare in frigorifero per 1 giorno.

Si consiglia di usare agrumi non trattati, dato che per la ricetta è necessario prelevare la scorza, lavateli e asciugateli bene prima dell’uso.