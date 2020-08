Aurora Ramazzotti cresce tra il successo | La sua famiglia allargata

La brillante Aurora figlia del cantante Eros Ramazzotti e della conduttrice Michelle Hunziker è abituata fin dalla sua nascita a vivere tra i riflettori e, nel settimanale Novella 2000 racconta cosa si prova ad avere così tanto successo.

Dalla personale scelta di trovare la propria strada nel mondo dello spettacolo, al confronto con i propri genitori e l’appoggio da parte della sua numerosa famiglia. Inizia a lavorare per X Factor, per poi condurre con la madre “Vuoi scommettere”. Questa estate invece, ha ricoperto il ruolo di inviata nel programma televisivo “Ogni mattina” di Adriana Volpe.

Aurora Ramazzotti cresce tra il successo

Sono sempre più numerosi i giovani che inseguono il successo, ma che poi si ritrovano davanti alla difficile realtà di gestirlo all’improvviso. Per l’influencer la popolarità dei genitori, e quindi di conseguenza la sua, non è mai stata un problema. Bensì la ritiene normale:”Anche chi ha avuto successo all’improvviso, vive male la nuova realtà. Credo di essere stata avvantaggiata, non mi è accaduto di punto in bianco, ci sono cresciuta, è stata la mia realtà”.

Nei vari pro e contro dell’essere famosi, Aurora Ramazzotti ha dovuto scegliere per il suo futuro, quindi se seguire le orme dei genitori o se tenersi lontana dal mondo dello spettacolo. Afferma di essere stata questa la scelta più difficile, poiché prettamente personale:”Era quello che volevo. Benché sapessi che ci sarebbe stato un metro di paragone voi genitori. È stata una fortuna nascere dove sono nata”. Certamente, il cognome può aver fatto la sua parte, ma a portarla in alto è stato proprio il suo carattere determinato, di chi sa cosa vuole dalla vita.

L’amore all’interno della famiglia allargata

Sarà per il suo essere intelligente ed ironica il motivo per cui la conduttrice è amata da tutti, per prima dalla sua numerosa famiglia. Infatti, sempre nell’intervista ci svela i suoi rapporti proprio all’interno di essa:” Bellissimo, come se fossimo sorelle” dice della mamma Michelle:” Non è sempre stato lineare e complice […] Nel periodo adolescenziale ti viene il rifiuto di quelle cose che poi il tempo fa tornare e apprezzare. A volte mi dico:” Sono proprio come mia madre”, a volte è lei a dirmi:” Sei proprio come me”.”

Nel rapporto con il padre, invece, spicca un senso di protezione verso di lui e ammette di non conoscerne il motivo, né parla con queste dolci parole: ”Sento il bisogno di doverlo proteggere dagli altri, dal mondo. Questa cosa ci unisce molto, siamo meno fisici. Meno affettuosi l’uno con l’altro, però abbiamo le nostre maniere di volerci bene”.

I numerosi fratelli, per la precisione tre sorelle e un fratello arrivati grazie ai vari matrimoni del padre e della madre, hanno donato un valore aggiuntivo alla vita di Aurora Ramazzotti. La quale confessa di avere un rapporto stupendo sia con loro che con i rispettivi genitori. Afferma di essere sempre stata coinvolta nella vita dei bambini:” mi vedono come la sorellona grande […] Sono curiosa di vederli crescere, come fossero più nipoti, che fratelli”. Ed è con queste bellissime parole che si conclude l’intervista dell’influencer.