Calciomercato Atalanta – Hateboer vuole andar via

Arriva all’improvviso una notizia in casa nerazzura che lascia tutti senza parole: Hans Hateboer vuole lasciare l’Atalanta.

In un’intervista il giocatore esterno olandese ha dichiarato concluso il suo ciclo a Bergamo e la sua volontà di voler andare via.

Dichiarazioni Hateboer

“Penso che quanto ottenuto dalla squadra in questa stagione sia il massimo possibile negli ultimi anni i risultati sono saliti alle stelle e abbiamo raggiunto il punto più alto in assoluto. Quanto meglio si può fare? Non molto, immagino”.

“Ero in squadra da appena un anno e mezzo ora da tre stagioni e mezzo contribuisco al successo del club.A questo punto penso che dovremmo essere in grado di trovare una soluzione insieme”.

“Ho trascorso momenti fantastici qui, con grandi prestazioni e una grande atmosfera. È qualcosa di puramente personale.La voglia di scoprire cose nuove. Voglio continuare a sfidare me stesso.La mia scelta non ha niente a che vedere con l’Atalanta. Se dovessi giocare ancora qui la prossima stagione, saprei tuttavia di essere in un buon club”.

Situazione esterni Atalanta

Con la richiesta di Hans Hateboer di essere ceduto la situazione sugli esterni per mister Gasperini è tutta da rifare.

Infatti anche Robin Gosens piace a mezza Europa e non sarà facile trattenere il tedesco e Castagne, in scadenza contratto 2021, sarà sicuramente ceduto per non perderlo il prossimo anno a zero.