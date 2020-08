Calciomercato Cagliari – Si punta al giovane talento rumeno Marin

Fari puntati sul giovane centrocampista rumeno, classe ’98, Marius Marin che si è messo subito in luce in questa stagione con la maglia del Pisa e di proprietà del Sassuolo.

Marius Marin è un centrocampista moderno che predilige il piede destro con qualità e senso della posizione, capace di occupare sia la posizione di regista davanti alla difesa che quella di mezzala.

Acquistato dal Sassuolo nell’agosto del 2016 e aggregandosi immediatamente alla Primavera neroverde. Alla sua prima stagione con la Primavera del Sassuolo nel 2016/2017 colleziona 30 presenze e 1 assist, dimostrando fin da subito di essere un giocatore con talento, tant’è che viene convocato due volte in Prima squadra (con Sampdoria e Fiorentina) rimanendo però in panchina.

Nelle due stagioni successive va in prestito in Serie C nel Catanzaro e poi nel Pisa con il quale ottiene la promozione in Serie B.