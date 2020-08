Calciomercato Juventus – L’eventuale cessione di Dybala non sarà effettuata a cuor leggero. Dopo diversi giorni di voci e rumors sulla possibilità che almeno un big lasci la Juventus nel prossimo mercato, oggi La Gazzetta dello Sport riferisce che l’argentino non partirà se non per una cifra vicina ai 100 milioni di Euro.

Calciomercato Juventus – Dybala andrà via solo per offerte importantissime

Se Dybala partirà, lo farà esclusivamente per una cifra irrinunciabile. La notizia che rimbalza oggi dall’ambiente juventino è che La Joya può essere considerato sul mercato ma non in vendita: insomma, i vertici bianconeri lo lasceranno partire soltanto di fronte ad una cifra rilevantissima. Si parla di una somma tra i 90 e i 100 milioni di Euro, una spesa che pochissimi club in tutta Europa possono permettersi. Una cifra che potrebbe essere anche raggiunta con l’inserimento del cartellino di un giocatore davvero importante, uno di quelli che potrebbe cambiare il volto della squadra come Pogba o Isco.

Molto difficile che lo scambio avvenga invece col Barcelona, col quale si è già proceduto all’operazione che ha portato Arthur in bianconero e Pjanic in blaugrana. Diverse fonti sostengono che la Juventus si farà trovare pronta qualora il Barça dovesse rivoluzionare la propria rosa e cedere pedine del calibro di Luis Suarez e Jordi Alba. L’attaccante uruguaiano, in particolare, potrebbe entrare clamorosamente nella rosa dei candidati per il ruolo di punta centrale della squadra bianconera. Per il terzino spagnolo invece l’interesse non è recente, ma solo oggi potrebbe concretizzarsi la possibilità di prelevarlo. Al momento è del tutto escluso, però, che Dybala possa finire al Barcelona.