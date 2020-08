Calciomercato Napoli – Nuova pretendente per Allan, Milik sempre nel mirino della Roma

Non si ferma neanche in pieno agosto, il calciomercato, men che meno per il Napoli che è impegnato in quella che appare come una sorta di “mini-rifondazione” dopo la stagione fatta di pochi alti (la vittoria della Coppa Italia) e molti bassi (il percorso molto negativo della prima metà di stagione e la questione dei “calciatori rivoltosi”).

Sirene spagnole per Allan

La società azzurra sembra aver capito che non è particolarmente conveniente tenere controvoglia i propri calciatori, che difficilmente ritroveranno la brillantezza mentale di fronte ad un’offerta importante rifiutata: è il caso del centrocampista brasiliano Allan, che ha visto le proprie prestazioni subire un netto calo dopo che il Napoli nel gennaio 2019 ha rifiutato un’importante offerta economica da parte del Paris Saint Germain. Da allora l’ex Udinese non ha garantito la solita serie di prestazioni molto positive e anche sotto la gestione di Gattuso è stato spesso fuori dall’11 titolare.

Dopo aver registrato l’interesse dall’Inghilterra per lui, la testata sportiva spagnola Marca riporta un interesse tanto improvviso quanto concreto da parte dell’Atletico Madrid, da poco eliminato dal Lipsia in Champions League: la società madrilena sarebbe pronto ad offrire 40 milioni di euro per lui, cifra minima richiesta dal club partenopeo e sensibilmente maggiore a quella degli inglesi.

Nodo Milik

Tiene sempre banco la questione legata ad un’altra cessione importante decisa dal Napoli, quella relativa ad Arek Milik, che dopo aver rifiutato il rinnovo è stato messo sul mercato, e da subito sono fioccate le pretendenti: la Juventus è sempre molto interessata ma l’addio di Sarri e il contemporaneo cambio di proprietà della Roma hanno subito manifestato il proprio gradimento verso il centravanti polacco in scadenza con il Napoli il prossimo anno, che continua a chiedere 40 milioni di euro per lui. La Roma ha in rosa due calciatori molto interessanti per il Napoli ossia Cengiz Under e Jordan Veretout che potrebbero rientrare concretamente in un’eventuale trattativa.