Calciomercato Sampdoria – Giorni di ritmi lenti in casa Sampdoria in vista del mercato per la stagione 2020/21. Domani, al termine di qualche giorno di ferie, il presidente Ferrero incontrerà Claudio Ranieri per discutere del possibile allungamento del contratto, e per parlare proprio delle strategie di mercato. Per Linetty sembra ormai esserci poco da fare: il polacco è destinato al Torino e serve l’intesa sulle cifre. Sul fronte acquisti si inizia a valutare i primi nomi nelle posizioni da coprire.

Calciomercato Sampdoria – Linetty al Toro, si cerca l’intesa. Piacciono Semper, Hosseini e Riviére

Con ogni probabilità Karol Linetty finirà al Torino. Nella giornata di oggi sembra essere emersa la possibilità di un accordo a 8 milioni di Euro più bonus, né i 7 offerti dalla società granata né i 12 richiesti dalla Sampdoria. Sul giocatore agisce però molto forte la proposta di un contratto da 1.8 milioni di Euro a stagione al quale il club blucerchiato non può far fronte. Al momento nessun nome è emerso per la potenziale sostituzione del centrocampista.

Si parla invece di diversi nomi per ricoprire alcuni dei ruoli che rimarranno scoperti. Innanzitutto quello del secondo portiere: Seculin tornerà al Chievo e si guarda proprio in casa clivense per il sostituto. Piace, infatti, il giovane Semper che ha difeso i pali gialloblu per l’intera stagione in Serie B. In difesa presentata una prima offerta per Hosseini del Trabzonspor, ma c’è molta distanza tra la proposta doriana di 1.5 milioni di Euro e la richiesta di 5 milioni del club turco. Sulle fasce si vaglia la possibilità di prelevare Kevin Malcuit dal Napoli: il terzino destro ha un ingaggio avvicinabile e cerca rilancio. Infine l’attacco: sempre in pole position il nome di Torregrossa, avanza anche la candidatura di Riviére, attaccante del Cosenza allenato da Ranieri in passato, nella sua esperienza al Monaco. Il francese dovrebbe prendere il posto in rosa di Caprari, che pare destinato al trasferimento ai rivali del Genoa.