F1 News – Binotto: “Aggiornamenti per Spa e Monza”

Mattia Binotto commenta così la prestazione della Ferrari a Barcellona, con Vettel 7° e Leclerc ritirato dopo 41 giri per un guasto elettrico: “Dopo ogni gara c’è da riflettere e migliorare – ha spiegato il team principal di Maranello a Sky Sport -. Sapevamo che questa era una pista difficile per noi, l’avevamo già visto nei test invernali. Oggi un quarto posto potevamo farlo, ci siamo complicati la vita in qualifica, partendo troppo indietro per il nostro potenziale. Qui non si supera, siamo partiti troppo indietro. Quando avevamo pista libera il ritmo era buono, Leclerc poteva finire 4° senza il problema alla vettura. Seb ha chiuso settimo con una sosta. Dobbiamo fare meglio in qualifica, sfruttare al meglio la macchina. Resta il problema di Leclerc dell’affidabilità, è stata una centralina elettronica che ha spento tutto. Dobbiamo capire cosa è successo”.

Negli ultimi GP sembrano crescere i fraintendimenti tra box e piloti, con alcuni team radio che denotano mancanza di allineamento tra le parti. “Non ci sono fraintendimenti, per scelta nostra preferiamo parlare apertamente, altri team invece non lo fanno – la risposta di Binotto -. Poniamo dubbi e domande, se uno guarda alle gare recenti si vedono che le scelte sono corrette. Ben vengano le discussioni e il dialogo, che spesso portano a scelte giuste”