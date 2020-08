Frosinone – Spezia – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Frosinone – Spezia si sfidano questa sera alle ore 21.15 allo stadio Stirpe di Frosinone per l’andata della finale dei Playoff Promozione di Serie B.La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. La partita mette di fronte la terza e l’ottava arrivate in classifica al termine della regular season. Lo Spezia, arrivato più in alto, ha il doppio vantaggio di giocare il ritorno in casa e di andare in Serie A in caso di doppio pareggio. Le due sfide tra le due squadre in campionato si sono chiuse con un 2-0 interno per lo Spezia nel girone d’andata, e con una vittoria del Frosinone per 2-1 allo Stirpe nella gara giocata lo scorso 3 luglio.

Frosinone – Spezia: come arrivano alla gara

Il Frosinone ha chiuso con 54 punti in classifica, frutto di 14 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte, con un totale di 41 reti segnate e 38 subite. La squadra allenata da Alessandro Nesta ha quindi affrontato i playoff dal turno preliminare, nel quale ha battuto il Cittadella col punteggio di 2-3 ai tempi supplementari. Nella doppia sfida della semifinale, ha perso in casa 0-1 col Pordenone, andando però a ribaltare il risultato con uno 0-2 esterno a Trieste pochi giorni fa. Un rendimento in opposizione totale alla chiusura del campionato, nella quale aveva raccolto tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare, nelle quali era apparso particolarmente in difficoltà.

Lo Spezia ha chiuso il campionato da terza forza, prima delle non promosse in via diretta. 61 punti il bottino in classifica, frutto di 17 vittorie, 10 pareggi ed 11 sconfitte. La squadra di Italiano, che sembra ormai promesso al Genoa per la prossima stagione, ha iniziato i playoff affrontando in semifinale il Chievo Verona. Una sfida complessa: sconfitto per 2-0 all’andata al Bentegodi, ha poi vinto 3-1 al Picchi ribaltando il risultato e usufruendo della regola del miglio posizionamento in classifica a parità di reti. In campionato aveva chiuso con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare.

Frosinone – Spezia: le probabili formazioni

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rhoden, Maiello, Gori, Beghetto; Novakovich, Ciano. All. Nesta

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Nzola, Galabinov, Gyasi. All. Italiano

Frosinone – Spezia: Il nostro pronostico

Partita imprevedibile, perché il Frosinone ha dimostrato, anche in questi playoff, di giocare meglio in trasferta piuttosto che in casa. Lo Spezia non è squadra attendista e dovrebbe proporre gioco anche allo Stirpe. Immaginiamo una partita scorbutica per entrambe le squadre, giocata sul filo della tensione, e calcolando nel computo delle due partite anche il match di ritorno. Per questo puntiamo sull’esito UNDER 2.5.

Frosinone – Spezia: Dove vederla in tv o streaming

La partita Frosinone – Spezia, match valido per l’andata della finale playoff promozione di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN. L’emittente trasmette in streaming per tutti i dispositivi compatibili: smart tv, smartphone e pc. La visione su tv è possibile anche collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.