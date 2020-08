Gemma Galgani non li abbandona | Lotta estrema fuori Uomini e Donne

Al termine dell’edizione di Uomini e Donne, Gemma Galgani è uscita con il giovane Nicola Vivarelli, la coppia all’inizio sembrava essersi trovata in sintonia nelle strade di Roma. Ma qualcosa ha frenato la dama che ha deciso di sparire per tutto il mese di Luglio, lasciando solo il cavaliere ad aspettarla.

Gemma però, torna a far parlare di lei dopo essersi presa una pausa dai social attraverso un post intenta, a far riflettere le migliaia di fan che la seguono. Non è la prima volta infatti che si espone per sensibilizzare su temi attuali che le stanno a cuore, così nei giorni scorsi ha deciso di mandare un messaggio importante su Instagram.

Gemma Galgani non li abbandona

Il suo profilo social viene impreziosito da una foto che ritrae un’amorevole cagnolina di nome Ninetta, adottata dalla sorella Silvana che si è apprestata a salvarla da un canile. La piccola, componente ormai fondamentale della famiglia, passa la giornata di Ferragosto tra le coccole e i festeggiamenti, sciogliendo il cuore a Gemma che non riesce a non pensare alla situazione dei mesi estivi.

Dopo mesi di lockdown e un’idea di libertà ormai diversa, si è tornati ad uscire nella stagione più calda con la voglia di ritrovare la spensieratezza perduta. Ma è anche il periodo degli scenari difficili, dove sempre più persone partono per godersi l’estate e non intendono portare i propri animali domestici con sé.

Il crudele abbandono degli animali

Non se né capacità la dama, mentre trascorre del tempo con la cagnolina dal fiocco rosa, ed è così che comincia a parlare:” Non posso esimermi nemmeno quest’anno però, da una raccomandazione doverosa: non c’è festa se i nostri fidatissimi amici animali non sono con noi”. Inizia così il suo discorso invitando le persone ad aprire la mente e il cuore di fronte all’amore incondizionato di un cucciolo.

Continua:” Non c’è nessun motivo mai per dimenticarsi di loro e tanto meno per liberarsene, non lo meritano, loro ci amano davvero e comunque!”. Con questo messaggio di sensibilizzazione Gemma Galgani si affida alla bontà di chi l’ascolta sperando, con l’aiuto di tutti, di porre fine all’azioni crudeli che ogni anno diventano sempre più frequenti.