Incidente Moto GP – Scontri tra Zarco e Morbidelli – VIDEO

Bruttissimo incidente avvenuto durante la gara di MotoGP sul circuito di Spielberg, tra i piloti Zarco e Morbidelli: il primo, in una manovra decisamente incomprensibile, ha di fatto tagliato la strada all’italiano che non riuscendo ad evitare il contatto con Zarco lo ha colpito.

Il tutto è scaturito in un incidente piuttosto impressionante, che per poco non ha coinvolto anche Valentino Rossi e Vinales. Proprio Rossi, una volta tornato ai box ha fatto capire di essersi spaventato molto da quanto accaduto.

Morbidelli è stato soccorso e trasportato in ospedale poco dopo, meno gravi le condizioni del pilota francese.

Qui sotto le terribili immagini: