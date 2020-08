La situazione contagi preoccupa, probabile chiusura delle discoteche. Record di positivi in Francia

Le recenti misure anticovid adottate da diverse regioni sul territorio potrebbero non essere sufficienti per arginare il nuovo aumento di contagi di Covid-19, visti i oltre 600 nuovi contagiati registrati nella giornata di ieri: in diverse regioni come Emilia-Romagna e Calabria i presidenti regionali hanno limitato la capienza delle discoteche.

Misure stringenti

Il ministro degli affari regionali e le autonomie Boccia ha organizzato un incontro dove saranno presenti anche i ministri Speranza e Patuanelli, assieme ai governatori delle regioni per decidere delle misure ancora più stringenti riguardo locali come discoteche, che com’è noto sono sempre al centro dell’attenzione anche poco dopo il lockdown essendo notoriamente centri di assembramento piuttosto difficili da controllare e gestire.

L’intenzione è quella di sospendere le attività di discoteche e luoghi da ballo in generale, con il ministro della Salute che sarebbe intenzionato a chiudere queste attività a breve, anche per non mettere a repentaglio la riapertura delle scuole, previsto per metà settembre, altro tema molto caldo.

Nella giornata di ieri in Liguria ci sono state circa 1000 segnalazioni di italiani che sono ritornati dopo le vacanze dai paesi “a rischio”, che hanno richiesto l’utilizzo di tamponi obbligatori.

Recordi di positivi in Francia

Nel frattempo in Francia si è registrato il record di 3.310 nelle ultime 24 ore, con ben 17 nuovi focolai in tutto il paese ed in generale secondo i calcoli della sanità d’oltralpe, il tasso di positività settimanale è aumentato del 2,6 %. Si tratta di un incremento senza precedenti dalla fine del lockdown totale lo scorso maggio.