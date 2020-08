Mangiare troppi cetrioli: queste sono le conseguenze

Il cetriolo è un ortaggio che appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae ed è originario dell’India, anche se oggigiorno è molto coltivato anche in altri Paesi.

I cetrioli assomigliano molto alle zucchine, hanno una forma allungata, la buccia è abbastanza spessa, il colore è verde, la polpa è bianca e succosa, dal sapore leggermente acidulo, nella parte centrale della polpa è possibile distinguere una serie di semi.

Il cetriolo si mangia con la buccia o senza?

I cetrioli si mangiano con la buccia. La parte esterna è edibile, ovviamente, qualora dovessero essere presenti marciume, segni di alterazione, sarebbe meglio andare ad eliminare queste parti con l’aiuto di un coltello. Si consiglia di non rimuovere la buccia del cetriolo, in quanto proprio in quest’ultima sono concentrati gran parte dei nutrienti, di conseguenza i benefici di cui si potrà godere saranno maggiori.

I cetrioli possono essere mangiati sia crudi che cotti, per intero, tagliati a fette, utilizzati all’interno delle insalate, o come semplice contorno. Questo nel caso dei cetrioli maturi che hanno dimensioni maggiori, ma lo stesso discorso vale anche per i cetriolini, con l’unica differenza che sono raccolti quando non ancora maturi del tutto.

Nella maggior parte dei casi, i cetriolini, vengono messi sotto aceto e consumati ad esempio come antipasto, o come snack.

Proprietà nutrizionali

I cetrioli possono essere introdotti in qualsiasi tipologia di dieta, dato che non apportano molte calorie, parliamo di circa 13 Kcal per 100 grammi di cetrioli. Il basso apporto calorico è dovuto in parte al fatto che i cetrioli sono quasi del tutto costituiti da acqua, contengono fibre, ma anche molte vitamine e sali minerali, decisamente inferiori i quantitativi di proteine, grassi e colesterolo sono assenti.

Tra i minerali contenuti sono da citare il potassio, il calcio, il fosforo e il sodio. Per quanto riguarda le vitamine, molto abbondanti la vitamina C e alcune vitamine del gruppo B, con tracce anche di vitamina K e vitamina E.

Al momento del consumo ci si deve assicurare che sia duro al tatto, in questo modo avrà una consistenza più croccante, segno di freschezza dell’ortaggio. Quando, invece, la polpa è molle significa che il cetriolo non è più di buona qualità.

Dal punto di vista digestivo non è da tutti ben tollerato, potrebbe risultare indigesto, in questo caso meglio non eccedere con il loro consumo, da evitare nei bambini. Sconsigliato anche a coloro che soffrono di colon irritabile.

Benefici apportati dal consumo di cetrioli