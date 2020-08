Milan News – Calciomercato: sono state fissate le visite mediche per Ricardo Rodriguez al Torino, si terranno martedì prossimo. Nel frattempo fase di stallo nelle trattative per rinforzare il centrocampo di Pioli, che ha già due addii e un’altra richiesta in arrivo dal Torino.

Milan News – Calciomercato: martedì le visite per Rodriguez al Toro. Stallo a centrocampo

Ricardo Rodriguez sta per lasciare ufficialmente il Milan. Sono state fissate per martedì prossimo, 18 agosto, le visite mediche che sanciranno il passaggio del terzino sinistro svizzero al Torino. Al club rossonero andranno 3 milioni di Euro più bonus, al giocatore un contratto da circa 1.5 milioni di euro a stagione. Risolta quindi rapidamente una delle prime trattative di cessione. Dal fronte Toro arriverà a breve un’altra richiesta ufficiale, quella per Rade Krunic. Qui però il discorso si complica, perché il centrocampo di Pioli ha già perso due unità e si fa fatica ad avanzare nelle trattative per assicurarsi i rinforzi.

Il Milan ha già salutato per la scadenza dei rispettivi contratti Giacomo Bonaventura e Lucas Biglia. L’argentino, per altro, sarebbe già in trattative proprio col Torino per il suo prossimo contratto. Giampaolo avrà probabilmente saggiato la professionalità di diversi elementi quando erano tutti al Milan, e sta provando a dare il suo contributo alla causa granata. Per i rossoneri, però, al momento Krunic non è cedibile. Serve attendere la sicurezza dell’arrivo di almeno una o due pedine tra Bakayoko, Pessina e Florentino, tutti nomi sui quali la dirigenza milanista sta lavorando in queste ore. In particolare per il primo di questi calciatori, il Milan non sembra disposto ad accontentare la richiesta del Chelsea di 20 milioni di Euro per il suo cartellino. Molto più fattibile sembra l’affare Pessina, anche se con caratteristiche molto più offensive del franco-ivoriano. Per il giocatore ex Verona si attende la disponibilità dell’Atalanta, titolare del cartellino, alla trattativa.