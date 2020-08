Oroscopo Branko – domani lunedì 17 agosto 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Branko per domani lunedì 17 agosto 2020. Anche il weekend di Ferragosto è finito e ci prepariamo a cominciare una nuova settimana. Cosa accadrà di particolare nelle prossime giornate ai segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente estratto tratto dall’oroscopo di Branko per domani e rivolto a tutti i segni.

Oroscopo Branko domani lunedì 17 agosto 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani l’Ariete se non si frenerà, diventerà un vero e proprio attaccabrighe, anche il Toro potrebbe essere un po’ nervoso. I Gemelli avranno voglia di fare festa, mentre il Cancro sarà seducente come non mai!

Previsioni Branko domani lunedì 17 agosto 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone dovrebbe concentrarsi sui suoi progetti e affari, giornata promettente in amore per la Vergine. La Bilancia dovrebbe organizzare qualcosa di piacevole, come una cena fra amici, mentre lo Scorpione sarà assorbito in una sfida amorosa molto calda.

Oroscopo domani lunedì 17 agosto 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni astrali di Branko domani il Sagittario sarà un cittadino del mondo, proprio come piace a lui! Il Capricorno dovrebbe impegnarsi a cercare un’intesa con il partner, troppa gelosia gusta l’armonia nel rapporto dell’Acquario. I Pesci saranno avranno buone opportunità sul lavoro.

