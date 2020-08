Oroscopo Branko – domani lunedì 17 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 17 agosto 2020. Sta per iniziare una nuova settimana di agosto: cosa porterà di nuovo nelle vite del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche dedicate ai 4 segni centrali, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani lunedì 17 agosto 2020: Leone

Come racconta l’oroscopo di Branko domani Mercurio sarà ancora nel tuo segno: dovresti approfittarne per dare una bella spinta ai tuoi progetti e affari. Le nuove idee non ti mancano e molto presto potrebbe arrivare un’opportunità da cogliere al volo!

Previsioni Branko domani lunedì 17 agosto 2020: Vergine

Domani sarà una giornata molto promettente in amore: sia per chi vorrà fare nuovi, stimolanti incontri, sia per le coppie di lunga durata che stanno vivendo un bel momento e hanno voglia di fare un passo in più.

Oroscopo domani lunedì 17 agosto 2020: Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani sarà un giorno molto positiva. Dovresti approfittarne per portare avanti tutto quello che è rimasto in sospeso, ma organizzare anche qualcosa di piacevole, come una cena fra amici.

Oroscopo domani lunedì 17 agosto 2020: Scorpione

Stando all’oroscopo di Branko domani qualcuno vivrà una vera e propria sfida hot. Sono giornate che ti invitano alle avventure e alla passione: sfruttale! Lasciati andare, prima di ritornare alla vita di tutti i giorni.