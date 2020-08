Oroscopo Branko – domani lunedì 17 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

By

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 17 agosto 2020. Stiamo per cominciare una nuova settimana di agosto: quali segni, fra il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci, saranno favoriti dagli astri questo lunedì? Se vuoi scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Branko per domani, rivolto agli ultimi 4 segni dello zodiaco, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico

Oroscopo Branko domani lunedì 17 agosto 2020: Sagittario

Come indica l’oroscopo di Branko domani e fino al 20 agosto avrai un cielo perfetto per l’amore e i viaggi. Molti Sagittario si trasformeranno in cittadini del mondo, curiosi di approfondire nuove conoscenze, di aprirsi a nuove esperienze e culture.

Previsioni Branko domani lunedì 17 agosto 2020: Capricorno

Domani dovresti provare a seppellire l’ascia di guerra e cercare l’intesa con il partner. Marte in urto con Saturno accende gli animi litigiosi, talvolta ti rende perfino aggressivo, altre volte pessimista. Usa la massima cautela!

Oroscopo domani lunedì 17 agosto 2020: Acquario

Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di Branko domani dovresti avere prudenza in amore. Potresti manifestare troppa gelosia e, a lungo andare, potresti provocare delle tensioni nella coppia. Cerca di essere meno possessivo!

Oroscopo domani lunedì 17 agosto 2020: Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani chi sarà al lavoro potrà aspettarsi nuove opportunità. Mercurio favorevole ti aiuterà a chiudere una grande mole di pratiche: nella tranquillità tipica di un ufficio d’agosto semivuoto riuscirai a smaltire tutti gli arretrati.