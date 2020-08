Oroscopo di oggi, domenica 16 agosto 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di oggi domenica 16 agosto 2020. Eccoci arrivati a domenica! Anche questa settimana volge al termine: come si concluderà per i segni dello zodiaco? L’Ariete e la Bilancia dovranno usare estrema cautela se non vorranno passare la giornata a discutere in famiglia. Il Toro e la Vergine ritrovano la loro forza e si preparano a vivere una settimana molto promettente. Vuoi saperne di più? Leggi il seguente oroscopo di oggi dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi domenica 16 agosto 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete dovrebbe rilassarsi un po’, il Leone invece ha voglia di realizzarsi nel lavoro, ma dovrà fare una scelta importante. Per il Sagittario comincia una fase positiva dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo di oggi domenica 16 agosto 2020: segni di terra

Oggi il Toro ha una bella forza che durerà per tutta la settimana, giornata interessante per la Vergine, mentre il Capricorno deve fare ancora i conti con dubbi e tensioni.

Oroscopo di oggi domenica 16 agosto 2020: segni di aria

In base all’oroscopo di oggi i Gemelli ritrovano il sorriso e l’ottimismo che li contraddistingue, la Bilancia al contrario è piuttosto stanca e nervosa. L’Acquario ha bisogno di recuperare un maggiore equilibrio interiore.

Oroscopo di oggi domenica 16 agosto 2020: segni di acqua

Come indica l’oroscopo di oggi il Cancro dovrebbe uscire allo scoperto in amore: le stelle sono dalla sua parte! È tempo di fare progetti di coppia per lo Scorpione, mentre i Pesci possono riconquistare l’intesa con il partner.