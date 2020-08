Oroscopo Palo Fox – domani lunedì 17 agosto 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

By

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 17 agosto 2020. Ci lasciamo alle spalle Ferragosto e ci prepariamo a vivere una nuova settimana. Quali sorprese riserveranno gli astri ai primi 4 segni dello zodiaco? L’Ariete potrebbe sentire un piccolo senso di disagio, molta agitazione turba l’animo del Toro. I Gemelli recuperano vivacità e ottimismo, mentre il Cancro deve sfruttare Venere per ritrovare l’amore. Se vuoi scoprire di più, ecco di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 17 agosto 2020: Ariete

Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai la Luna e il Sole a favore: piano piano vai a migliorare, ma nelle prossime ore potresti provare ancora un certo senso di disagio. Tra agosto a novembre dovrai, probabilmente, rivedere una questione di lavoro. In amore ci vorrà molta prudenza, perché chi ha già vissuto dei contrasti di coppia potrebbe vedere aggravarsi le tensioni con il partner.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 17 agosto 2020: Toro

Domani e martedì potresti incappare in un ritardo o in un contrasto. Cerca di non riversare la tua agitazione nei rapporti con gli altri, altrimenti potresti innescare delle polemiche. Da mercoledì pomeriggio ritroverai maggiore serenità.

Oroscopo domani lunedì 17 agosto 2020: Gemelli

In base all’oroscopo di Paolo Fox domani sarai piuttosto vivace e più ottimista circa il tuo futuro. Non tutto è risolto: hai bisogno di ottenere qualcosa in più sia in amore, nelle amicizie che sul lavoro, nelle finanze. I nuovi progetti sono partiti abbastanza bassi.

Oroscopo domani lunedì 17 agosto 2020: Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e nei prossimi giorni dovresti approfittare di Venere nel segno. In amore potrebbe aiutarti ad alleviare tormenti e preoccupazioni; al contrario farà crescere il desiderio di avere vicino la persona che ti piace. Qualcuno avrà già fatto un passo in avanti a Ferragosto. Non trascurare i nuovi incontri.