Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 17 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 17 agosto 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana: quali novità riserverà agli ultimi 4 segni dello zodiaco? Il Sagittario può recuperare terreno, il Capricorno è piuttosto sottotono. L’Acquario è stanco e nervoso, mentre i Pesci devono mettere l’amore in primo piano. Se vuoi scoprire di più, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 17 agosto 2020: Sagittario

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani e martedì potrai recuperare terreno. Nei mesi passati Venere è stata contraria e potrebbe aver rappresentato un disturbo per molte coppie, anche per quelle più durature. Nelle prossime 48 ore dovrai fare nuove scelte.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 17 agosto 2020: Capricorno

domani potresti sentirti un po’ giù di morale per via dell’amore. In questi giorni senti distante il partner, emotivamente o fisicamente. Fai attenzione, però, a non scaricare le frustrazioni e la tensione che ti causa il lavoro sul rapporto di coppia.

Oroscopo domani lunedì 17 agosto 2020: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e martedì potresti sentirti un po’ affaticato, forse anche molto nervoso. In questa settimana sarai costretto a fare cose che non ti vanno a genio: potresti avere dei ritardi nelle consegne o dover affrontare viaggi che non vorresti fare. Sii cauto in amore!

Oroscopo domani lunedì 17 agosto 2020: Pesci

In base alle previsioni astrali di Paolo Fox domani e nei prossimi giorni dovresti sfruttare questa Venere a favore e mettere l’amore in primo piano. Forse c’è chi ha già fatto un incontro intrigante! In questo momento gli affari di cuore dovrebbero avere la priorità su tutto il resto.