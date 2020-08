Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 17 al 23 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 17 al 23 agosto 2020. Ci lasciamo alle spalle il weekend di Ferragosto e ci prepariamo a vivere una nuova settimana, che per qualcuno coinciderà con il rientro al lavoro. Come partirà la settimana dei segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana dovrai usare ancora estrema cautela in amore. Conta fino a tre prima di parlare al partner. Sul lavoro dovrai aspettare i mesi autunnali per vedere muoversi qualcosa.

Toro

Si prospetta una settimana molto promettente per chi è alla ricerca dell’amore, per chi sta cominciando una nuova relazione. Sul lavoro sei sovraccarico di compiti e di spese: dovresti farti aiutare da qualcuno! Resta, comunque, un momento molto favorevole.

Gemelli

In questi giorni sei alla ricerca di maggiore tranquillità. In amore sentiresti il bisogno di un rapporto serio, eppure finisci sempre con l’innamorarti di di qualche persona piuttosto complicata. Le coppie più durature potranno fare progetti importanti. Sul lavoro sono avvantaggiate le libere professioni.

Cancro

I prossimi giorni saranno molto proficui per l’amore, per chi avrà voglia di mettersi in gioco. Anche le coppie di lunga durata saranno facilitate dalle stelle, se vorranno fare progetti in vista del futuro. Sul lavoro è tempo di troncare le collaborazioni inutili.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana dovresti dedicarti più seriamente all’amore. Se farai un incontro interessante, abbandonati alle emozioni del momento, senza riserve! Sul fronte lavorativo non dovresti rischiare troppo e non lasciare qualcosa di sicuro per qualcosa di incerto.

Vergine

In amore sarai uno fra i segni più favoriti. I single potranno fare nuovi, stimolanti incontri. Le coppie potranno ritrovare la passione e l’armonia di un tempo e perfino prendere in considerazione un passo importante. Sul lavoro stai recuperando terreno: molto presto potrai raccogliere i frutti del tuo impegno.

Bilancia

Nella prossima settimana dovrai impegnarti a rimanere calmo: cerca di non sfogare le preoccupazioni lavorative o economiche sul rapporto di coppia! Sul fronte lavorativo dovrai rimboccarti le maniche e fare fronte ad alcuni problemi piuttosto stressanti.

Scorpione

I single dovrebbero uscire allo scoperto! Le stelle sono promettenti, ma ci vorrà la tua volontà a lasciarti andare e metterti in gioco. Le coppie avranno modo di fare progetti importanti o, se hanno avuto dei contrasti, di chiarire in tutta tranquillità. Sul lavoro stanno per arrivare nuove occasioni per rimettersi in moto.

Sagittario

In base all’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana i single avranno diverse opportunità di fare nuovi incontri. Chi è in coppia dovrà avere molta prudenza: il tuo bisogno di libertà potrebbe cozzare con le esigenze del partner. Sul lavoro rifletti bene prima di accettare una nuova offerta.

Capricorno

In amore dovrai evitare ogni forma di polemica, provocata da Venere in aspetto contrario. Cerca, piuttosto, di riavvicinarti al partner, di chiarire eventuali malintesi passati. Sul lavoro stai ritrovando maggiore fiducia: sii molto prudente, però, prima di accettare una nuova trattativa. Assicurati di avere tutte le garanzie di cui hai bisogno!

Acquario

La prossima settimana sarà perfetta per chi vorrà innamorarsi, cominciare una nuova storia. Le coppie, invece, potranno ritrovare maggiore intesa e complicità, forse cominciare anche nuovi progetti insieme. Sul lavoro persiste la tua voglia di cambiare qualcosa. O forse vorresti avere soltanto più capacità di azione.

Pesci

La Luna e Venere saranno a favore: la settimana che verrà porterà l’amore nelle vite di molti single. Finalmente potrai ritrovare maggiore serenità in famiglia. Sul fronte lavorativo potresti incappare in qualche problema o spesa improvvisa: se così fosse, mantieni la calma!