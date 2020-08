Quali sono i segni che sopportano meglio lo stress?

Affrontare lo stress è una prova difficile per tutti e, soprattutto, nessuno può sentirsi al riparo dal problema: relazioni sentimentali complicate, pressioni sul lavoro, difficoltà economiche, tutto può concorrere a generare tensioni. E la vita quotidiana è certamente ricca, al giorno d’oggi, di motivi per sentirsi stressati, probabilmente anche per colpa delle aspettative generate dalla società. Ci sono segni che, però, sono in grado di affrontare al meglio questi momenti, in maniera costruttiva e senza cedere allo sconforto. Vediamo quali sono.

1)Leone

Vive lo stress come una sfida, sempre a testa alta, senza mai arrendersi. Segno di fuoco, non si fa abbattere dalle difficoltà, ma, anzi, le affronta con grinta. È un esempio per tutti, proprio per la sua forza, il suo coraggio e la sua energia. C’è, però, un possibile risvolto negativo di questo suo essere sempre così combattivo: ovvero la difficoltà nell’affrontare i risultati negativi, qualora dovessero arrivare nonostante lo sforzo profuso. Non accetta facilmente la sconfitta.

2)Ariete

Altro segno, come il leone, che regge bene lo stress pur provandone veramente tanto, dato il suo perenne sforzo teso a raggiungere sempre i massimi risultati. Non si fa abbattere, riesce sempre a pensare in maniera positiva al futuro. E se qualcosa va storto è consapevole che arriveranno periodi e risultati migliori. Il suo coraggio è una delle sue principali caratteristiche, che lo rendono adatto a professioni come il coach, in cui la capacità di spronare gli altri è tutto.

3)Toro

Riesce a non perdere la testa neppure nei momenti di estrema difficoltà e tensione, si mantiene sempre pacato e orientato al raggiungimento del risultato e i suoi toni, anche nei confronti di capi e referenti particolarmente ostili, sono sì determinati ma sempre improntati alla tranquillità. Non soffre di ansia e il rapporto con la natura, così come l’intesa attività sportiva che pratica assiduamente, lo aiutano a conservare la serenità. Nelle questioni sentimentali tende ad essere più nervoso e, talvolta, scostante, ma non rinuncia mai alla sua pacatezza.

4)Capricorno

Regge lo stress con calma e mantenendo sempre il suo sangue freddo. Anzi, è stimato dai colleghi e dai superiori proprio per questa sua capacità di mantenere sempre il controllo della situazione. Di fronte ai problemi, alle sfide e alle difficoltà reagisce con una freddezza quasi glaciale, perché sa di dover combattere e vincere. Nella sua visione della vita, piangere e abbattersi non serve a nulla, se non a peggiorare la situazione, perché si può perdere del tempo prezioso, che può essere, invece, utilizzato nella ricerca della soluzione al problema.

5)Sagittario

Calma e sangue freddo sono il motto dei nativi del segno. La sua naturale carica di aggressività e piglio autoritario gli tornano decisamente utili in ogni situazione in cui ci sia da gestire un problema, un imprevisto, una difficoltà nei rapporti con gli altri. Affronta anziché nascondersi o abbattersi, perché è l’unico modo per superare tutto, secondo la sua mentalità. Questo suo atteggiamento assertivo nei confronti della vita lo rende una presenza preziosa per i suoi cari e i suoi amici, che, infatti, lo considerano un autentico punto di riferimento.