Quali sono i segni più narcisisti dello Zodiaco?

Prima o poi nella vita di tutti capita di incontrare dei narcisi: persone ossessionate dalla propria immagine, dal proprio corpo, dall’esigenza di essere in forma oppure dal proprio carattere, convinti di essere i più intelligenti, i più capaci nello svolgere un determinato lavoro, i più precisi, i migliori al mondo a cucinare la lasagna. Insomma, non si tratta di semplice vanità, ma di un vero e proprio culto del sé. Avere a che fare con i segni di questa classifica, talvolta, è complicato: pieni di sé daranno poco spazio agli altri.

1)Leone

È il re dello zodiaco ma anche del narcisismo. È egocentrico, cura il proprio corpo e la propria immagine in maniera maniacale, fa di tutto per ricevere complimenti e, puntualmente, li riceve. È abituato a stare al centro dell’attenzione sia nella vita privata che professionale, cerca di essere sempre il protagonista, considera la sua vita, il suo carattere e le sue esperienze speciali e al di sopra della media.

2)Capricorno

Non è un narciso a livello fisico, anzi, talvolta dovrebbe anche occuparsi un po’ di più della sua immagine esterna, ma lo è per quanto riguarda il lavoro. Nessuno è migliore di lui nell’espletare determinati incarichi, è il tipo che non ha bisogno di nessuno perché splende e basta a se stesso, i suoi successi non sono mai merito della fortuna ma esclusivamente della sua bravura, della sua perseveranza e della sua tenacia. La sua intelligenza è superiore alla media. Sbaglia raramente e, se lo fa, c’è un concorso di colpa da parte di altri: questa è la visione che il segno ha di se stesso.

3)Ariete

Altro segno estremamente narciso. Anche in questo caso non tanto per l’aspetto fisico ma per quanto concerne il carattere e la professione. Se qualcuno gli fa notare che è aggressivo risponde addebitando la colpa agli altri. Stessa cosa se qualcuno gli fa notare di aver commesso un errore: la responsabilità ricade necessariamente su qualcun altro meno esperto, che magari lo ha indotto a sbagliare. Perché lui, l’ariete, nella sua visione, eccelle in qualsiasi cosa faccia.

4)Gemelli

Il segno è tendenzialmente buono, ma ha una altissima considerazione di sé, al punto da ritenersi superiore alla media per come lavora, per come pratica un determinato sport, per come veste o cucina o per come conquista un potenziale partner. La caratteristica è da addebitare al suo essere sempre cronicamente un po’ infantile. Pertanto, come tutti i bambini, tende a voler emergere sempre presentando il proprio modo di essere come superlativo.

5)Toro

Non si direbbe, ma il segno è estremamente narciso. Ha il culto del fisico, che cura in maniera maniacale pretendendo che anche chi gli sta intorno lo faccia. Si deprime se il partner non pratica sport e non si occupa in maniera costante della propria bellezza e del proprio aspetto esteriore. Non fa tutto questo per cattiveria- è uno dei segni più buoni dello zodiaco – ma perché è molto protettivo e vuole che i suoi cari splendano sempre di felicità. Ma talvolta risulta un po’ invadente.

6)Bilancia

Chiude la classifica il segno della bilancia, che fa della bellezza il proprio stile di vita. Tutto, nel suo aspetto, dev’essere perfetto e curato nei minimi dettagli, dall’outfit, al trucco, all’acconciatura, agli accessori. Non sopporta di essere in disordine. La sua immagine nello specchio – che contempla per ore – dev’essere sempre inappuntabile.