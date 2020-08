Ricetta bastoncini di merluzzo: ingredienti, preparazione e consigli

By

I bastoncini di merluzzo sono un secondo piatto molto diffuso e commercializzato come prodotto surgelato ma è sufficiente un po’ più di tempo per preparare i bastoncini a casa con ingredienti freschi e genuini. Ottimi da preparare anche per i vostri bambini.

Bastoncini di merluzzo – Ingredienti

Ingredienti per 20 bastoncini.

Merluzzo 500 g

Farina 00 2 cucchiai

Uova 2

Sale fino q.b.

Pangrattato 150 g

Olio di semi q.b.

Bastoncini di merluzzo – Preparazione

Per preparare i bastoncini di merluzzo iniziate tagliando grossolanamente i filetti di merluzzo, poi passateli al mixer fino ad ottenere un composto omogeneo, incorporate la farina e aggiungete una presa di sale.

Intanto preparate gli ingredienti per la doppia panatura in due ciotole capienti, in una sbattete le due uova e nell’altra versate il pan grattato. Prelevate piccole manciate di impasto e date la forma di bastoncino con le mani compattando il composto.

Una volta ottenuti i bastoncini, passateli prima nell’uovo, poi nel pan grattato e nuovamente nell’uovo e nel pangrattato ottenendo così una doppia panatura croccante.

Friggete i bastoncini in una padella con abbondante olio, quando saranno dorati scolateli e lasciateli asciugare su carta assorbente.

Bastoncini di merluzzo – Consigli utili

Consigliamo di consumare i bastoncini di merluzzo appena pronti.

Volendo prepararli espresso e con meno olio, potete cuocere i bastoncini anche al forno, a 180° finché non diventano dorati.