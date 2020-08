Ricetta farro con i gamberi: ingredienti, preparazione e consigli

Con l’arrivo delle belle giornate si ha più voglia di gustare piatti freddi. Immancabili sulle nostre tavole estive, le insalate che rappresentano la giusta nota fresca, leggera e nutriente, ricche di ingredienti genuini, sostanziosi e anche sfiziosi. Oggi andremo a vedere insieme come si prepara un primo piatto semplice, veloce e gustoso, ottimo per l’estate, il farro con i gamberi.

Farro con i gamberi – Ingredienti

Farro perlato 240 g

Gamberi code intere 350 g

Succo di lime 25 g

Scorza di lime 1

Semi di zucca decorticati 20 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Olio extravergine d’oliva 15 g

Pomodorini gialli 250 g

Fagiolini 200 g

Farro con i gamberi – Preparazione

Per realizzare il farro con i gamberi iniziate dalla preparazione del farro perlato: sciacquatelo sotto l’acqua corrente per eliminare eventuali impurità, quindi versatelo in abbondante acqua salata bollente cuocete il farro perlato per circa 15 minuti o il tempo riportato sulla confezione, avendo cura di eliminare con una schiumarola la schiuma di impurità che si forma in superficie durante la cottura.

Scolate in un colino a maglie strette il farro conservando l’acqua di cottura. Lasciate raffreddare il farro, quindi lavate i fagiolini, spuntateli e tagliateli a pezzetti di circa 2 cm.

Lessate i fagiolini per 7/8 minuti nella stessa acqua usata per la cottura del farro, una volta cotti scolateli e fateli raffreddare sotto l’acqua corrente. Ora occupatevi dei gamberi: staccate le zampette e il carapace, la corazza che riveste i gamberi, poi estraete con un coltellino l’intestino, ovvero il filamento nero che si trova sul dorso. Una volta puliti i gamberi, divideteli a metà nel senso della lunghezza e poneteli in una ciotola, condite con metà dose di olio di oliva profumate con la scorza di lime grattugiata, poi spremete anche il succo di lime e versatene metà dose sui gamberi, salate, pepate e mescolare per insaporire i gamberi.

Preriscaldare bene una padella, versate i gamberi e scottateli per circa 1 minuto o fino a quando il liquido in padella si sarà asciugato. Mettete poi da parte i gamberi cotti.

Ora tostate in un’altra padella ben calda i semi di zucca per circa 2 minuti facendo attenzione a non bruciarli; spegnete il fuoco e fate intepidire. Infine lavate i pomodorini gialli e tagliateli in quarti. Tutto è pronto, in una ciotola ampia versate il farro cotto e oramai freddo, aggiungete i fagiolini, i pomodorini gialli, i gamberi saltati in padella e per ultimi i semi di zucca tostati.

Condite con la restante dose di olio di oliva e il succo di lime avanzato mescolate per insaporire.

Farro con i gamberi – Consigli utili

Si consiglia di consumare subito il farro con i gamberi, se dovesse avanzare è possibile conservarlo in frigorifero per un giorno al massimo.