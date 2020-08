Ricetta tartufi tiramisù: ingredienti, preparazione e consigli

I tartufi tiramisù sono dei piccoli bocconcini dolci con pochi ingredienti, ovvero realizzati con gli stessi ingredienti del tiramisù classico. Sono talmente facili da preparare che saranno pronti in pochi minuti e diventeranno il vostro asso nella manica da sfoggiare per cene dell’ultimo minuto, in compagnia dei vostri amici, o per arricchire un buffet di compleanno.

Tartufi tiramisù – Ingredienti

Ingredienti per circa 30 tartufini.

Mascarpone 250 g

Savoiardi 160 g

Caffè (della moka a temperatura ambiente) 80 g

Zucchero a velo 60 g

Per guarnire:

Cacao amaro in polvere q.b.

Tartufi tiramisù – Preparazione

Per preparare i tartufi tiramisù come prima cosa preparate il caffè e fatelo raffreddare perché raggiunga la temperatura ambiente. Ponete i savoiardi nel contenitore di un mixer e frullateli fino a ridurli in polvere. Nel frattempo trasferite il mascarpone in una ciotola, unite il caffè a temperatura ambiente e lo zucchero a velo.

Lavorate il tutto con una spatola fino ad ottenere una consistenza omogenea. Poi unite anche i savoiardi in polvere e mescolate ancora per amalgamarli. Non appena l’impasto risulterà compatto prelevatene circa 1 cucchiaino e modellatelo in modo da ottenere una pallina. Ne otterrete circa 30 da 15 g l’uno.

Passate poi ciascuna pallina all’interno del cacao e posizionatele man mano su un vassoio foderato con la carta forno. Se volete servirli subito lasciateli rassodare per 30 minuti in freezer, altrimenti riponeteli in frigorifero. Ponete i tartufi all’interno dei pirottini e servite i vostri tartufi tiramisù.

Tartufi tiramisù – Consigli utili

Conservate i tartufi in frigorifero e consumateli entro un paio di giorni.

Utilizzate la tipologia di biscotto che preferite e aromatizzate le vostre palline con cannella, vaniglia e altro.