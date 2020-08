Serena Enardu troppo superficiale | Mancanza di rispetto fuori dal GF Vip | Video

Serena Enardu si è dimostrata troppo superficiale insieme a sua sorella Elga durante una festa di compleanno avvenuta nei giorni scorsi. La ex del Grande Fratello Vip infatti, ha in pochi secondi indignato l’intera Italia sul suo profilo Instagram proprio grazie a una torta con il simbolo di una svastica sopra.

Nelle ore successive alle sue storie Instagram, il web è letteralmente scoppiato inondando di critiche e di insulti le due influencer che, non immaginavano un riscontro così negativo riguardo a tutta la faccenda. Durante la giornata di ieri infatti, le due gemelle hanno deciso di apparire nelle storie di Serena scusarsi. Quali sono state le sue parole?

Serena Enardu troppo superficiale

La ex gieffina della scorsa edizione del Grande Fratello Vip si è dimostrata poco attenta a quello che, una storia Instagram più realmente scatenare. Invitata a una festa insieme a sua sorella e pochi altri amici, ha deciso di condividere con i suoi fan gli attimi divertenti e felici che stava passando.

La cosa che ha sconvolto gli italiani però, è stato il simbolo utilizzato per decorare la torta della festeggiata: Una svastica. Serena però, in quel momento si è dimostrata superficiale riprendendo il tutto tra scherzi, risate ma soprattutto tanta ironia.

Ironia che moltissimi utenti non hanno affatto gradito attaccando e criticando le gemelle nel modo più cattivo possibili. Proprio per questo, durante la giornata di ieri, Serena ed Elga Enardu hanno cercato di spiegare le loro motivazioni giustificandosi nelle loro storie Instagram. Quali sono state le loro parole?

Le scuse dell’ex gieffina

Serena Enardu si è dimostrata una persona troppo superficiale, ricevendo così tantissime critiche ma soprattutto insulti per le grandi risate che, lei insieme a tutti gli altri invitati alla festa si sono fatti davanti al simbolo della svastica. Le due gemelle nelle storie Instagram hanno spiego il motivo per il quale il marito della festeggiata ha scelto proprio quel simbolo. Secondo loro infatti, la festeggiata in questione avrebbe un carattere da “tiranna” e proprio per questo avrebbe così scelto quel disegno.

Sia Serena che Elga infine, hanno chiesto scusa a tutti i social e a tutte le persone che si sono sentite offese, mostrandosi molto pentite e amareggiate per l’accaduto. Un perdono che, a leggere dai social sembrerebbe ancora non essere arrivato, lo sbaglio infatti, è stato troppo grave da “digerire”.