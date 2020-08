Siviglia – Manchester United – Probabili Formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

By

Siviglia – Manchester United si trovano di fronte questa sera alle ore 21:00 per la prima semifinale dell’Europa League. Tra queste due squadre uscirà la prima finalista dell’edizione 2019/2020.

Siviglia – Manchester United: come arrivano alla gara

Il Siviglia è una squadra che ha un certo feeling con questa coppa, infatti ne ha vinte 5 di cui tre consecutive dalla stagione 2013/2014 a quella 2015/2016. In questa edizione ha eliminato agli ottavi la Roma e ai quarti il Wolverhampton senza subire reti. Stasera si troverà di fronte una squadra composta da campioni alcuni dei quali molto giovani, quindi dovrà mettere in campo tutta l’esperienza dei suoi uomini per puntare alla finale.

Il Manchester United ha dovuto soffrire più del dovuto nei quarti contro il Copenaghen, riuscendo ad avere la meglio solo ai supplementari grazie ad un rigore trasformato da Bruno Fernandes. Agli ottavi invece è stato tutto facile contro gli austriaci del Linz. Quella di questa sera è una sfida molto più impegnativa per la corsa alla finale, ci vorrà una prestazione perfetta per avere la meglio sugli spagnoli.

Siviglia – Manchester United: Pronostico

Sfida tra una big d’Europa e la Regina dell’Europa League, quindi gara da vivere fino alla fine, ma crediamo che l’esperienza del Siviglia e la miglior forma fisica e freschezza possano fare la differenza, per questo consigliamo la giocata sul segno 1 + Gol

Siviglia – Manchester United: Probabili formazioni

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, En-Nesyri, Munir.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Matic; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial.

Siviglia – Manchester United: Dove vederla in tv e streaming

La semifinale di Europa League Siviglia-Manchester United verrà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 del satellite).

La sfida, diversamente da quanto emerso in un primo momento, non sarà visibile in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre.

Siviglia-Manchester United sarà visibile anche in streaming. Gli abbonati di Sky potranno seguire la sfida attraverso Sky Go.