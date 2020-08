Siviglia – Manchester United – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

By

Siviglia – Manchester United tra poco si sfideranno per la prima semifinale dell’Europa League. Una sfida tutta da seguire perchè di fronte ci saranno due compagini che vogliono a tutti i costi centrare l’obiettivo finale.

Siviglia – Manchester United: Ultime dai campi

Lopetegui dovrebbe schierare il Siviglia con il consueto 4-3-3, dove nel cuore della linea difensiva davanti a Bounou dovrebbero essere Koundé e Diego Carlos a comporre la coppia centrale. In attacco sarà ancora En-Nesyri il perno centrale di un tridente completato dall’ex milanista Ocampos ed uno tra Munir e l’ex rossonero Suso. Titolare Banega, leader a Siviglia e pronto a sfidare la sua ex Inter in finale.

Solskjaer dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 nel quale Lindelof potrebbe essere favorito su Bailly per un posto al centro della difesa. In mediana Matic contende una maglia da titolare a Fred al fianco di Pogba, mentre in attacco Martial agirà da unica punta con Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford a supporto.

Siviglia – Manchester United: Formazioni ufficiali

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, En-Nesyri, Munir.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Matic; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial.