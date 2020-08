Valeria Liberati perdona Ciavy | Scelta improvvisa dopo Temptation Island

Valeria Liberati perdona Ciavy e questa volta sembra voler fare tutto alla luce del sole, spiegando la verità ai suoi fan di Instagram e mettendo in chiaro una volta per tutte il suo riavvicinamento al compagno. La partecipazione a Temptation Island sembra aver aiutato la coppia a capire realmente i propri errori ma soprattutto quanto entrambi fossero importanti l’uno per l’altra.

La fidanzata di Ciavy durante il falò di confronto anticipato ha deciso di uscire dal programma da sola convinta che il carattere e gli sbagli del suo fidanzato non fossero in linea con ciò che realmente voleva.

A distanza di diversi mesi però, sono stante tante le segnalazioni che hanno visto la coppia di nuovo insieme, spingendo Valeria a confessare una volta per tutte cosa sta accadendo all’interno della sua storia.

Valeria Liberati perdona Ciavy

La coppia nonostante le continue incomprensioni sembra non essersi mai lasciata del tutto, continuando a sentirsi costantemente. Valeria durante la giornata di ieri infatti, ha deciso finalmente di spiegare come stanno realmente le cose con Ciavy, smettendo di nascondersi dai fan e dai social.

Erano ormai tantissime le segnalazioni che li vedevano insieme e gli indizi per il quale, la coppia sembrava ormai tornata insieme una volta per tutte. A due mesi dalla loro partecipazione a Temptation Island Valeria Liberati perdona le parole che Ciavy le ha detto durante il falò ma soprattutto gli sbagli che in passato ha commesso. Quali sono state le spiegazioni che la fidanzata ha riservato ai suoi fan?

La coppia esce allo scoperto

Valeria sono ormai settimane che riceve tantissimi messaggi e domande per quanto riguarda la sua storia d’amore con Ciavy. Ieri infatti, ha finalmente deciso di spiegare all’interno delle sue storie Instagram come stanno andando realmente le cose e come sono riusciti a trovare un punto d’incontro.

La fidanzata ha così spiegato di non voler vivere di rimpianti e di voler dare una seconda possibilità al suo compagno, pronta a non ricadere mai più negli sbagli commessi durante gli anni passati. Sembra quindi che Ciavy e Valeria siano ufficialmente tornati insieme e pronti per la seconda volte a rimettere in piedi la loro storia d’amore che sembrava ormai finita per sempre.