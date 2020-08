Aperti i casting Amici 2020 | Novità e dubbi nella nuova edizione

Sono aperti i casting della nuova edizione di Amici, e l’anniversario dei vent’anni di programmazione potrebbe portare delle variegate novità. Il talent dovrebbe andare in onda in autunno e in questi mesi ad occuparsi delle migliaia di talenti sarà Elena D’Amario, l’ex allieva e ballerina.

Aria di cambiamenti nella scuola di Amici che vede chiusa la collaborazione tra Mediaset, canale ufficiale della messa in onda del programma, e Real time che ospitava il day time. Per quanto riguarda i professori nessuna certezza, ma solo tanti dubbi su chi siederà tra le cattedre della scuola.

Aperti i casting Amici 2020

Come già detto, è ufficiale l’apertura dei casting affidati all’ex alunna Elena D’Amario, ballerina professionista di fama internazionale che accompagnerà i giovani talenti fino alla formazione della nuova classe. Il talent dovrebbe andare in onda a Novembre del 2020, ma per il momento non si sa molto.

Dalle tante voci che girano, la più inaspettata viene proprio da Real time che sembra aver interrotto il contratto con Mediaset, e quindi il day time della durata di circa un’ora potrebbe non trovarsi sul canale 31. Probabilmente sarà lo stesso palinsesto a trasmettere le vicende all’interno della casa, ma questo potrebbe intaccare la longevità di esse. Quali professori rivedremo all’interno del talent?

Professori ed incertezze

Per quanto riguarda i maestri anche qui i dubbi sono molti, non c’è nulla di certo su chi sarà ad occuparsi degli allievi della nuova edizione. Gli unici che sembrerebbero, grazie a voci di corridoio, confermati sono la professoressa di danza, Alessandra Celentano, e il professore di canto, Rudy Zerbi.

Tutti gli altri in sospeso, soprattutto il ballerino Timor Steffens a causa delle diverse incomprensioni avute con Maria De Filippi, la conduttrice e organizzatrice ormai da vent’anni di Amici. A differenza di loro sono nulle le informazioni che abbiamo sulla presenza o no di Veronica Peparini e Anna Pettinelli.