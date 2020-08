Barbara Bouchet – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Barbara Bouchet è forse una delle ultime dive che ci ha regalato l’Italia. Avvenente e seducente fin dagli anni Sessanta, l’attrice continua a riscuotere un forte successo anche in questa sua nuova pagina di vita.

Barbara Bouchet rimarrà nella memoria dei telespettatori per i suoi lavori nella commedia all’italiana. Senza dimenticare le copertine erotiche e il declino del genere, prima di reinventarsi come personaggio televisivo.

Barbara Bouchet – Età, marito e figli

Barbara Bouchet nasce a Reichenberg il 15 agosto del ’43 con il nome di Barbel Gutscher, in una famiglia composta da altri tre figli. Le sue origini tedesche in territorio cecoslovacco le permettono di assaggiare l’espulsione avvenuta alla fine della guerra. La sua famiglia verrà sfollata in un campo profughi prima di ottenere un visto per gli Stati Uniti. Barbara crescerà così in California e poi a San Francisco. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene negli anni Cinquanta grazie a The KPIX Dance Party, un corpo di ballerini adolescenti. Si trasferisce invece a Hollywood negli anni Sessanta, dove si propone con il suo nome d’arte. Dieci anni più tardi la troviamo invece in Europa per cavalcare il successo delle commedie sexy all’italiana. Nell’85 inizia invece la sua carriera nel mondo del fitness e poi ritorna al cinema nel 2008 grazie al ruolo di Stella nella fiction Ho sposato uno sbirro. Nel 2020 viene annunciata la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Barbara Bouchet ha avuto un lungo e intenso matrimonio con l’imprenditore Luigi Borghese. L’Italia lo conosce anche in qualità d’attore, per via della sua presenza nel cinema anni Settanta del nostro Paese. Nel 2006 tuttavia hanno deciso di divorziare, anche se il loro amore era finito ormai da tempo. La coppia ha avuto due figli: Massimiliano e Alessandro Borghese, quest’ultimo conosciuto come chef.