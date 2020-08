Calciomercato – Affari e trattative 17 agosto – Dybala resta cedibile – City forte su Koulibaly – Conte vuole Smalling

Giusto un paio di giorni di calma apparente ed il calciomercato è ripartito più forte che mai con affari da chiudere e trattative da portare avanti. Queste le notizie principali che potrebbero prendere forma nelle prossime ore.

Dybala resta cedibile

Proprio come lo scorso anno Paulo Dybala si appresta a vivere un’altra estate da cedibile. Il nuovo tecnico Pirlo ha dato l’ok per la sua cessione, perchè con i soldi ricavati si potrà dare l’assalto a Pogba, che il calciatore che più di tutto il neo tecnico vuole. La Vecchia Signora, qualora dovesse arrivare un’offerta da 90-100 milioni di euro, si siederebbe al tavolo delle trattative. Anche uno scambio con qualche “big” di una grande europea potrebbe ingolosire i bianconeri.

Il City forte su Koulibaly

L’eliminazione dalla Champions League ad opera del Lione ha messo in mostra tutte le difficoltà difensive del Manchester City e per questo Guardiola (anche se nelle ultime ore la sua permanenza è stata messa in dubbio), ha capito che c’è bisogno di un difensore dalle spiccate qualità per dare sostanza al reparto difensivo, quel difensore è Kalidou Koulibaly del Napoli. La società sembra aver trovato l’accordo con il calciatore ma l’offerta di 65 milioni, nemmeno è stata presa in considerazione da De Lauentiis che chiede molto di più per il suo gioiello.

Intanto aumentano i corteggiatori per Allan, infatti dopo l’approccio dell’Everton (fino ad ora mai ufficiale), arriva la corte dell’Atletico Madrid, che sembrerebbe disposto a pagare intorno ai 40 milioni il calciatore. Offerta che De Laurentiis accetterebbe.

Conte vuole Smalling

Quella che fino a qualche giorno fa sembrava solo un’idea, adesso è diventata una cosa seria, perchè Antonio Conte vuole a tutti i costi Chris Smalling per rinforzare la difesa. Il difensore vorrebbe tornare in Serie A dopo aver fatto bene con la maglia della Roma, ma la trattativa tra i giallorossi e Red Devils è in stallo visto che il club capitolino sembra non voler andare oltre i 15 milioni di euro. Antonio Conte, dal canto suo, è rimasto favorevolmente impressionato dal difensore inglese, soprattutto dal modo in cui si è adattato alla difesa a tre. E proprio per questo motivo lo vorrebbe a San Siro. Lo United chiede 25 milioni di euro, cifra alla quale l’Inter sembra disposta ad arrivare. Il giocatore, dal canto suo, sembra disposto a decurtarsi l’ingaggio pur di tornare in Serie A.

Borja Mayoral mette fretta alla Lazio

Borja Mayoral continua ad essere un obiettivo per l’attacco della Lazio, ma il giocatore, non è disposto ad aspettare all’infinito i biancocelesti. Se la Lazio non farà presto la sua mossa, il giocatore accetterà la corte del Valencia, che ha offerto 15 milioni al Real Madrid.

Barcellona: esonerato Setien!

“Quique Setién è stato esonerato”. Queste le brevi dichiarazioni del presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu. Si apre la caccia al sostituto.