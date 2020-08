Calciomercato Fiorentina – Javi Martinez pronto a dire sì – Pulgar può partire?

Il calciomercato Fiorentina sta vivendo ore di ansia come lo scorso anno quando è arrivato Ribery, perchè è infatti in stato molto avanzata la trattativa per portare in viola Javi Martinez, pilastro del Bayern Monaco.

Javi Martinez pronto ad essere viola

La Fiorentina sta pressando il Bayern Monaco per avere Javi Martinez, calciatore classe ’88, che ha il contratto in scadenza nel 2021. Il costo è abbastanza alto, ma si sta provando a limare proprio per la prossima scadenza. Il calciatore ha già dato il suo ok al trasferimento, grazie anche alle pressioni del suo amico Ribery, che lo vorrebbe di nuovo in squadra con lui.

Il giocatore, in Baviera dal 2012, con i tedeschi ha collezionato 238 presenze con 13 gol. In questa stagione, fin qui, è sceso in campo 24 volte ma solo 10 da titolare.

Sarebbe il giocatore perfetto per dare equilibrio a centrocampo, oltre a tanta esperienza. Tutta Firenze ci spera.

Pulgar futuro non più viola?

L’eventuale approdo di Martinez in viola aprirebbe un fronte di riflessione più ampio, ovvero quello relativo alla gestione di un altro calciatore in tutto e per tutto identico allo spagnolo: Erick Pulgar. Non è un mistero che, per caratteristiche, il mediano del Bayern sia quasi un’esatta copia del cileno, un interditore dai piedi più che buoni in grado anche di fare il playmaker. E l’eventuale arrivo dell’ex Bilbao potrebbe coincidere anche con la partenza del regista, arrivato appena un anno fa dal Bologna per un esborso di oltre dieci milioni di euro ma reduce da una stagione in cui non ha più di tanto brillato. Il “salto di qualità” al quale Pulgar aspirava dopo tanti anni al Dall’Ara, all’ombra del Franchi non è arrivato e ad eccezione di alcune giocate di rilievo (su tutti l’assist a Lirola contro l’Atalanta), i 7 gol tutti su rigore e gli 8 assist (molti dei quali da corner) la sua annata è stata perennemente in chiaro-scuro.