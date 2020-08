Calciomercato Genoa – Il Genoa perde due pedine della rosa della stagione 2019/20 che in altri momenti sembravano poter essere confermati. Evidentemente l’avvento di Faggiano e quello futuro sulla panchina di Vincenzo Italiano ha cambiato le strategie sul mercato e le scelte che si faranno per costruire la rosa del Grifone 2020/21.

Calciomercato Genoa – Cambio di strategie, partono due calciatori

Secondo quanto riferito ieri sera da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, il Genoa non riscatterà Iago Falque. L’attaccante, di proprietà del Torino, ritornerà in granata a differenza di quanto si era pensato di fare dopo la ripresa del campionato in seguito all’emergenza coronavirus. Iago Falque si era dimostrato uno dei più in forma, anche se ha contribuito con soli 2 goal in 10 presenze alla risicata salvezza rossoblu. Il giocatore aveva una clausola di riscatto che poteva essere esercitata da parte del Genoa di 8 milioni di Euro. La dirigenza ha scelto però di non esercitarla e lasciare che il ragazzo torni al Torino. Al momento in pole position per la sua sostituzione in rosa c’è Gianluca Caprari.

E se per Iago Falque il ritorno al Torino non è ancora ufficiale, lo è invece quello di Salvador Ichazo al Danubio. Il club uruguaiano d’origine dell’estremo difensore lo riaccoglie dopo la tripla esperienza italiana con Torino, Bari e Genoa. Al Grifone, però, non è mai sceso in campo. Ichazo era arrivato a Gennaio per fare da secondo a Perin, dopo l’ennesima rivoluzione tra i pali della squadra rossoblu. Una rivoluzione che dovrebbe rinnovarsi visto che anche il portiere della Juventus sembra destinato ad altri lidi piuttosto che ad una nuova esperienza a Genova. In tutti questi addii, il giocatore che sembra vicino alla conferma è invece Mattia Destro. Il prestito secco dal Bologna potrebbe essere rinnovato.