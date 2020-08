Calciomercato Lazio – Il Valencia vuole due calciatori nel mirino dei biancocelesti

Il calciomercato relativo alla Lazio è da diversi giorni entrato nel vivo anche se non vi sono particolari sviluppi sulle pur diverse trattative avviate e sviluppate in maniera più o meno approfondita: in particolare l’intenzione è quella di rinforzare la squadra dal centrocampo in avanti, settore che richiede con più urgenza nuovi acquisti, per poi procedere via via nelle altre zone di campo.

La situazione David Silva

Le rapide smentite degli interessamenti da parte di Napoli e Juventus sull’oramai svincolato David Silva, non sembrano aver accellerato la trattativa che vede la Lazio non essere in grado di chiudere una trattativa che sembrava entrata nelle fasi finali: dopo aver formalmente convinto il calciatore spagnolo sia dal punto di vista del progetto che quello economico (per lui pronto un contratto triennale da 4 milioni più bonus a stagione) dal calciatore che tuttavia non ha ancora dato segnali di una decisione definitiva. Il motivo è presto detto, visto che su di lui è ritornato il Valencia, il club dove è cresciuto ed è “esploso” calcisticamente, prima di essere venduto proprio al Manchester City nel 2010 e che quindi rappresenta un ritorno a casa. Nonostante l’offerta sia molto più bassa di quella biancoceleste, nella città spagnola il calciatore ha tutta la famiglia ed è per questo che starebbe valutando anche questa “nuova” opzione. La Lazio dal canto suo ha intenzione di aspettarlo ma fino ad un certo punto, visto che l’idea è quella di attendere una sua risposta entro l’inizio della settimana prossima.

Si resiste su Muriqi

Situazione differente ma non totalmente per Borja Mayoral, calciatore kosovaro del Fenerbahce che piace molto alla Lazio tanto da presentare al Real Madrid che ne detiene il cartellino un’offerta da oltre 15 milioni di euro, ma che sarebbe stata di fatto pareggiata sempre dal Valencia nelle ultime ore.

Come riportato da Alfredo Pedullà tuttavia il calciatore sarebbe propenso a tentare l’avventura italiana, consentendo ai biancocelesti quindi di rimanere in vantaggio.