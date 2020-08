Calciomercato Roma – Al via la nuova Roma targata Friedkin

By

Da oggi parte ufficialmente la Roma di Friedkin immettendo soldi freschi in una società che rischiava bancarotta pertanto obiettivo primario sarà quello di ridimensionare tutto.

Pertanto non ci si aspetterà una campagna acquisti con grandi colpi ma una campagna per sfoltire l’ampia rosa e ridurre gli ingaggi in modo da riportare i conti e la relativa gestione sul giusto piano.

A livello dirigenziale sarà garantita la conferma del CEO Guido Fienga mentre restano da definire il successore di Petrachi come direttore sportivo e di conseguenza quello dell’allenatore che con l’eliminazione dall’Europa League è in bilico.

Infatti prende quota, visto anche il crollo del Barcellona, il nome di Ramon Planes (in alternativa si valuta Orta del Leeds e Paratici della Juventus) e il nome per la panchina di Pochettino.

Per quanto riguarda il mercato si cercherà di dare priorità alla permanenza dei pezzi pregiati della rosa come Pellegrini, Veretout e Zaniolo, e il tentativo di riportare Smalling in giallorosso.

Dal lato cessioni, operazioni al momento più importanti per i giallorossi, ci sono i vari Pau Lopez, Fazio, Under, Kluivert, Diawara, Pastore e Perotti e, se dovesse arrivare una buona offerta, anche Dzeko, visto l’ingaggio da 7,5 milioni netti a stagione fino al 2022, potrebbe andare via.