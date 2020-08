Calciomercato Sampdoria – Il club blucerchiato incassa una buona notizia sul fronte delle acquisizioni: può procedere la trattativa per l’acquisto di Majid Hosseini, difensore centrale del Trabzonspor considerato la prima alternativa in caso di partenza di Omar Colley. L’operazione, per la quale va ancora trovato l’accordo tra i due club, ha avuto il via libera di Eddie Newton, allenatore della squadra turca.

Calciomercato Sampdoria – Via libera dal Trabzonspor per Hosseini

Majid Hosseini è più vicino a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria. Il difensore centrale del Trabzonspor non vedrà l’opposizione di Eddie Newton, tecnico inglese del club turco, che ha dato il via libera alla partenza del calciatore iraniano. Uscito dalle principali rotazioni della formazione titolare, Hosseini sarà quindi libero di trattare con la Sampdoria una volta che i club avranno trovato l’accordo. C’è una distanza di circa 3 milioni di Euro tra l’offerta della Samp e la richiesta del Trabzonspor, che valuta il cartellino di Hosseini intorno ai 5 milioni di Euro.

La trattativa resta comunque legata all’eventuale cessione di Omar Colley. Il difensore gambiano viene considerato il profilo ideale da alcune squadre di Premier League, come il Newcastle e il Burnley. Mentre l’interesse degli scozzesi del Celtic Glasgow è stato smentito fino a questo momento. Resta il fatto che al momento trattative in fase avanzata per lui non ce ne sono. Si parla tanto della sua possibile cessione, ma i fatti concreti che vanno in tale direzione non sono moltissimi. La sensazione che il giocatore possa partire resta forte, e così la Samp si sta portando avanti. Qualche novità anche per la fascia sinistra: il primo sostituto in caso di partenza di Murru, che piace a Torino, Cagliari e Fiorentina, sarebbe Marchizza: difensore dello Spezia ma di proprietà del Sassuolo, può giocare da centrale e da terzino sinistro. La Samp lo segue da tempo, ma specialmente durante i playoff promozione che lo stanno mettendo alla prova in gare importanti dal punto di vista dei contenuti agonistici e della posta in palio.