Chiara Ferragni durante i giorni scorsi ha deciso di darsi al canto trasformandosi nella nuova Romina Power. La coppia formata da Fedez e Chiara lascia così tutti i fan sui social molto sorpresi terminando un Ferragosto di fuoco sotto le note di “Felicità”.

Albano Carrisi e Romina Power sono una delle coppie più conosciute e apprezzate nel panorama internazionale proprio come i Ferragnez. La coppia negli ultimi anni si sono ritrovato protagonisti assoluti di tantissimi scoop ma soprattutto della nascita del piccolo Leone.

Durante la giornata di Ferragosto moglie e marito hanno dato vita a un karaoke con i fiocchi. Condividendo la loro “felicità” sui social e imitando la famosissima coppia di cantanti. Cosa è successo?

Chiara Ferragni è la nuova Romina Power

L’influencer sembra non accontentarsi più del suo lavoro tanto che, durante questa estate molto particolare ha deciso di uscire fuori dagli schemi duettando con la famosissima Baby K il loro nuovo tormentone estivo: Non mi basta più.

Chiara Ferragni sembra aver deciso così di affacciarsi a nuovi orizzonti dando ai propri fan la speranza di poterla vedere in futuro insieme ad altri cantanti e perché no, proprio insieme a suo marito Fedez.

Durante la serata di Ferragosto direttamente dalla loro casa vacanze, la giovane coppia ha deciso di divertirsi insieme a pochi amici e parenti grazie al classico karaoke. In poche ore però, la coppia ha surclassato di gran lunga Albano Carrisi e Romina Power sulle note della famosissima Felicità.

Chiara Ferragni si dimostra così la nuova Romina Power lasciando i suoi fan molto stupiti ma soprattutto divertiti nel vedere entrambi imitare i due cantanti.

Albano Carrisi e Romina Power surclassati

La coppia formata da Fedez e da Chiara Ferragni ha deciso in modo ironico di imitare i due grandissimi cantanti. Durante la lunga serata di karaoke, hanno deciso di cantare insieme uno dei brani più famosi di Romina e Albano: Felicità.

Come possiamo vedere anche dal video qui sopra, ha trascorso un Ferragosto spensierato insieme a pochi amici e famigliari. Rispettando così i decreti emessi dal Governo per il distanziamento sociale. Entrambi infatti, hanno trascorso un’estate completamente diversa dai tantissimi Vip che, hanno preferito la movida piuttosto che una serata con pochi amici sotto le note di “Felicità”.