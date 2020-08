Ciro Immobile – Ruolo, Carriera, Statistiche

Quella terminata da poche settimane è stata sicuramente la stagione migliore di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, nonchè uno degli uomini maggiormente rappresentativi del club biancoceleste, con il quale si è laureato capocannoniere e vinto la Scarpa d’Oro, il trofeo che si assegna al calciatore più prolifico della stagione.

Ciro Immobile : Ruolo

Seppur considerabile un attaccante decisamente classico a tutti gli effetti, il calciatore nativo di Torre Annunziata (NA) nonostante l’ottima struttura fisica (è alto 185 e pesa 85 chili) non è il tipico numero 9 in senso stretto ma ha trovato la propria dimensione spesso giocando tra le linee, risultando particolarmente adatto al gioco in contropiede e quello basato sugli inserimenti. Non eccelle particolarmente nel gioco spalle alla porta, privilegiando l’uso intelligente del corpo, talento che gli ha permesso di realizzare anche reti piuttosto spettacolari.

Ciro Immobile : Carriera

Nato a Torre Annunziata il 20 febbraio 1990, Immobile cresce calcisticamente nel settore giovanile della Juventus, che lo acquista dal Sorrento nel 2007 sotto segnalazione dell’allora tecnico Ciro Ferrara. Dopo aver esordito con la maglia bianconera a 19 anni, arrivano i prestiti a Siena, Grosseto e quello a Pescara di Zeman che assieme ai futuri compagni di Nazionale maggiore Insigne e Verratti si fa notare per la sua prolificità, e segnerà ben 28 reti in cadetteria, vincendo la palma di cannoniere. L’annata successiva viene ceduto in comproprietà al Genoa dove tuttavia non si ripete in massima Serie, ma la sua esplosione in Serie A è solo rimandata: l’anno successivo infatti passa al Torino dove si laurea per la prima volta capocannoniere con 22 reti.

La stagione successiva viene venduto per quasi 20 milioni al Borussia Dortmund e l’annata dopo al Siviglia: in entrambe le annate non riesce ad adattarsi sia in campo che fuori, decidendo così di ritornare al Torino in prestito nel gennaio 2016 dove chiude la stagione in granata, per poi passare alla Lazio in estate, dove in breve tempo è diventato tra i migliori attaccanti del nostro campionato.

Ciro Immobile : Statistiche

A 30 anni Immobile può vantare di aver già siglato oltre 200 reti tra i professionisti, ed in particolare con la Lazio il sodalizio è particolarmente fortunato, con 178 presenze e ben 125 reti, marcature fondamentali per la crescita della Lazio che è ritornata di recente in Champions League.

Più complesso il cammino in Azzurro, con 39 presenze e 10 reti anche a causa dell’andamento non positivo della Nazionale. Sotto l’attuale guida tecnica di Roberto Mancini Immobile sembra finalmente pronto a ripetersi anche in Nazionale.